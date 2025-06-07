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Політика

Коли Трамп почне постачати зброю Росії?

Олександр Кочетков

Коли Трамп почне постачати зброю Росії?
Коли Трамп почне постачати зброю Росії?

Завжди вважав, що жахливий кінець краще безконечного жаху.

Тобто, визначеність навіть у несприятливих обставинах дозволяє мобілізуватися і почати вирішувати проблему. А якщо заплющити очі у невизначеності і здригатися не тільки від кожного вибуху, але й від кожного слова ворога та його поплічників, то поразка гарантована.

Особисто для мене розклад став ясним, коли Д. Трамп, бажаючи натиснути на В. Зеленського, припинив постачання зброї в Україну, натомість на адресу рф від Трампа лунали лише панегірики путіну, "який бажає миру і якого Байден змусив напасти на Україну".

Тоді стало зрозуміло, що при розгляді сценаріїв подальшої війни треба виходити з того, що Трамп (якщо його не приберуть від влади — юридично або фактично) свого часу почне допомагати зброєю росії.

Саме так: не стільки Україні, скільки росії! Це не перебільшення і не наганяння зради, а просте констатування реалій. Бо абсолютно цинічний бізнесмен Трамп розглядає війну, розв’язану росією проти України, виключно як можливості збагатитися і щось отримати. Або Нобелівську премію миру за припинення бойових дій, або грубі гроші за постачання зброї обом сторонам. Звісно, росії — не напряму, а через посередників, і не в закінченому вигляді, а комплектуючими, але це справи не змінює.

 

До того ж Трамп — дурний нарцис, і йому конче потрібно довести свою правоту, що Україна не має шансів проти росії. Тому його страшенно дратують будь-які успіхи України на фронті і психологічно він готовий допомагати другу і партнеру путіну хоч завтра. Лише для того, щоб написати у себе в соцмережі: "А я ж казав, що Зеленський не має козирів!".

Тому нам треба будувати стратегію виживання, коли проти України дві потужні країни: росія путіна — відкрито, США Трампа — приховано. Але мова зовсім не про всі Штати, а тільки про тих, для кого Трамп залишається мудрим, ефективним і успішним.

У ситуації,що склалася, треба всіляко заохочувати ЄС на формування самостійної оборонної програми, а також розвивати прямі зв’язки з воєнними виробництвами США. Наприклад, Lockheed Martin створює віртуальне поле бою для тестування зразків бойового штучного інтелекту. Віртуальність — це добре, але чому на додачу не запропонувати поле бою реальне — в Україні?

А також Україні слід очолити європейський рух в бік розумної співпраці з Китаєм. Це — єдиний стратегічний сценарій за умови, що І. Маск програє, а Трамп залишиться, причому, у такому випадку — дуже надовго (в Маска і Трампа — не припинення сутички, а тільки перерва між раундами).

Джерело:facebook.com

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