Когда Трамп станет поставлять оружие России?

Всегда считал, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса.

То есть, определенность даже в неблагоприятных обстоятельствах позволяет мобилизоваться и начать решать проблему.

Лично для меня расписание стало ясным, когда Д. Трамп, желая надавить на В. Зеленского, прекратил поставки оружия в Украину, вместо этого в адрес России от Трампа звучали лишь панегирики путина, "желающего мира и которого Байден заставил напасть на Украину".

Тогда стало ясно, что при рассмотрении сценариев дальнейшей войны нужно исходить из того, что Трамп (если его не уберут от власти — юридически или фактически) в свое время начнет помогать оружием России.

Именно так: не столько Украине, сколько россии! россии – не напрямую, а через посредников, и не в законченном виде, а комплектующими, но это дела не меняет.

К тому же Трамп — глупый нарцисс, и ему очень нужно доказать свою правоту, что у Украины нет шансов против россии.

Поэтому нам нужно строить стратегию выживания, когда против Украины две мощные страны: россия путина открыта, США Трампа скрыто. Но речь вовсе не обо всех Штатах, а только о тех, для кого Трамп остается мудрым, эффективным и успешным.

В сложившейся ситуации нужно всячески поощрять ЕС на формирование самостоятельной оборонной программы, а также развивать прямые связи с военными производствами США. Например, Lockheed Martin создает виртуальное поле боя для тестирования образцов боевого искусственного интеллекта.

А также Украине следует возглавить европейское движение в сторону разумного сотрудничества с Китаем. Это единственный стратегический сценарий при условии, что И. Маск проиграет, а Трамп останется, причем, в таком случае очень надолго (у Маска и Трампа — не прекращение схватки, а только перерыв между раундами).