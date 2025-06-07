rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Когда Трамп станет поставлять оружие России?

Александр КочетковАлександр Кочетков

Когда Трамп станет поставлять оружие России?
Когда Трамп станет поставлять оружие России?

Всегда считал, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса.

То есть, определенность даже в неблагоприятных обстоятельствах позволяет мобилизоваться и начать решать проблему.

Лично для меня расписание стало ясным, когда Д. Трамп, желая надавить на В. Зеленского, прекратил поставки оружия в Украину, вместо этого в адрес России от Трампа звучали лишь панегирики путина, "желающего мира и которого Байден заставил напасть на Украину".

Тогда стало ясно, что при рассмотрении сценариев дальнейшей войны нужно исходить из того, что Трамп (если его не уберут от власти — юридически или фактически) в свое время начнет помогать оружием России.

Именно так: не столько Украине, сколько россии! россии – не напрямую, а через посредников, и не в законченном виде, а комплектующими, но это дела не меняет.

К тому же Трамп — глупый нарцисс, и ему очень нужно доказать свою правоту, что у Украины нет шансов против россии.

Поэтому нам нужно строить стратегию выживания, когда против Украины две мощные страны: россия путина открыта, США Трампа скрыто. Но речь вовсе не обо всех Штатах, а только о тех, для кого Трамп остается мудрым, эффективным и успешным.

В сложившейся ситуации нужно всячески поощрять ЕС на формирование самостоятельной оборонной программы, а также развивать прямые связи с военными производствами США. Например, Lockheed Martin создает виртуальное поле боя для тестирования образцов боевого искусственного интеллекта.

А также Украине следует возглавить европейское движение в сторону разумного сотрудничества с Китаем. Это единственный стратегический сценарий при условии, что И. Маск проиграет, а Трамп останется, причем, в таком случае очень надолго (у Маска и Трампа — не прекращение схватки, а только перерыв между раундами).

Источник:facebook.com

БлогиВойна в Украине