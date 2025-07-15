Почувши новий ультиматум Трампа наше експертне середовище почало змагатися в тому, як би покраще сказати, що Трамп нас намахав. Давайте спробуємо розібратися, а чи це так?

Ключова заява Трампа - це зброя. Нагадаю нашим рибкам-гупі, що два тижні тому ви проклинали Трампа, що зброї нема. Тепер про санкції. Закон Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо він передбачає сварку з Індією і Китаєм. Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає.

Якщо трошки ширше: чому Трамп не поспішає?

- в Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти;

- Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе;

- Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.

- Витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити - зменшити їхню долю на 15-20%!за 6-12 місяців. І схоже це те, що буде пробувати робити адміністрація Трампа.