KLM запускає зимові рейси до Кіттіля, відкриваючи доступ до фінської Лапландії

З 23 листопада 2025 року KLM Royal Dutch Airlines запроваджує сезонний щотижневий рейс щонеділі між Амстердамом і Кіттіля, містом у північно-західному регіоні фінської Лапландії. Рейси триватимуть до 22 березня 2026 року на літаках Boeing 737-800. Розташоване за Полярним колом, Кіттіля є важливим пунктом в’їзду для відвідувачів, які прагнуть відкрити зимові пейзажі та активний відпочинок північної Фінляндії.

Регіон навколо Кіттіля відомий своєю тривалою зимовою порою та надійним сніговим покривом, що сприяє різноманітним видам активного відпочинку. Основні характеристики цього району:

Близькість до великих гірськолижних курортів

Розташування поблизу природоохоронних зон

Можливості для різноманітних зимових активностей

Доступ до унікальних культурних традицій, характерних для арктичного середовища

Ця комбінація робить Кіттіля зручною базою для доступу до зимових напрямків, надаючи мандрівникам із Західної Європи прямий зв’язок, який зменшує кількість пересадок в аеропортах.

Поблизу Кіттіля щорічно відтворюється Льодове село Лайніо із снігу та льоду, що включає льодові тунелі, скульптури та каплицю. Озеро Єріс’ярві, коли замерзає, дозволяє займатися такими активностями, як підлідна риболовля та зимове плавання, а також відвідувати традиційні сауни на березі озера. Крім того, ферма оленів Саммунтупа дає змогу дізнатися про розведення оленів і покататися на санях у навколишніх лісах.

Національний парк Паллас-Юллястунтурі є визначною прилеглою територією з розгалуженою мережею лижних трас для бігових лиж і переважно недоторканою арктичною дикою природою. Відвідувачі можуть пішки або на снігоступах піднятися на вершину Юлляс Фелл, звідки відкриваються панорамні краєвиди навколишнього ландшафту. База Snow Fun Safari у Кьонгясі пропонує тури на собачих упряжках, прогулянки на снігоходах і керовані вилазки в дику природу, адаптовані до різних рівнів підготовки.

Паллас-Юллястунтурі пропонує розгалужену мережу зимових стежок. Джерело: unsplash Паллас-Юллястунтурі пропонує розгалужену мережу зимових стежок. Джерело: unsplash

Сезонний авіадоступ до північної Європи розширюється завдяки цьому маршруту, додатково до вже діючих рейсів до Рованіємі. Цей новий маршрут надає мандрівникам більшу гнучкість у досягненні віддалених районів фінської Лапландії, особливо в зимовий сезон, коли погодні умови часто ускладнюють або роблять ненадійним наземний транспорт.