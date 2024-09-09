Карма у дії: ситуація на дорогах ОРДЛО показова для ''руського миру''

Трошки набридло писати за щоденні аварії в ОРДЛО, але, як не відкриєш календар, тобто новини, а в них аварія, ДТП, купа трупів. Наче ОРДЛО застрягло у якомусь "дню сурка". Й здавалося б можна вже й не писати про ті ДТП, хай собі б’ються, вбиваються, та хоч кіл собі у голову вбивають, аби до нас не лізли, але, от знаєте, а в кожному випадку своя цікавинка, немов хтось показує через ці аварії якісь знаки.

Як на мене аварії в ОРДЛО, які сталися останнім часом, дуже знакові хоч би тим, що усі жертви, потерпілі, які загинули в страшних аваріях в ОРДЛО та винуватці аварій, це місцеві колаборанти.

Тобто "республіка", яку відбудувала критична більшість мешканців ОРДЛО вбиває своїх будівників. "Будівники" ОРДЛО, чи умовно "мирні громадяни", це критична більшість мешканців ОРДЛО, яка за цей час стала активними чи пасивними колаборантами. А колаборанти в нас, це ті, хто стояв на блок-постах у 2014-му, активно підтримував "республіку", війну, окупацію та росію, голосував на "референдумі", махав триколорадкою, був апологетом путіна та срср, платив податки окупантам, радів смертям українців, підтримував бомбардування українських міст, мріяв "на Берлін" та "на Київ".

Більшість з цих людей не воювало, їх умовно можна назвати "мирне населення", яке просто усіма молекулами тіла та розуму підтримувало "русскую весну" в 2014-м та шалено ненавидить Україну. Це такий собі прорадянський прошарок населення, який, якщо чесно, у той чи іншій кількості є в кожному місті та області України, не тільки на Донбасі, але вклад у війну та окупацію цього прошарку дуже великий бо саме на них розраховував путін, коли готував напад, бо саме для них працювала пропаганда, бо саме їх вербувало ФСБ.

Навіть просто оплата податків окупантам, отримання паспорту росії чи "республіки", це вже великий вклад в окупацію та війну проти України, бо це гарантія для Кремля того, що "подчиняться, и будут жить". Ось в ОРДЛО "подчинились и живут", правда, якось не довго.

Зрештою критична більшість умовно своїх в ОРДЛО стала настільки велика, що кожен злочин – це злочин, який зчинив "громадянин республіки" по відношенню до "громадянина республіки". Свої вбивають своїх. Бо у своїх завжди трошки більше прав та своїм завжди можна трошки більше ніж чужому.

А ось військові росії якось відійшли на другий план, бо кількість аварій за їх участі сильно зменшилась. Це пов’язано з тим, що більшість військових перевезень росія перекинула на нову нещодавно побудовану та відкриту для транспорту трасу з Ростова-на-Дону до Маріуполя та уникає пересування великих військових колон по містам ОРДЛО, а також з тим, що росія збільшила кількість військових перевезень залізницею, яку теж налагодила по ТОТ.

Так, тут ми маємо халепу, бо у росіян покращилась логістика. Треба буде написати про це окрему статтю, хоча військові аналітики групи ІС, про це вже писали детально. Я ж пишу соціальні дослідження з окупованих території. Й ось, хто б міг подумати, що ці соціальні дослідження, а саме аналіз щодо кількості аварій та їх учасників покажуть нам картину по змінам у військовій логістики окупантів. Ось чому я так ретельно вивчаю усі новини та усі злочини окупантів на ТОТ, бо інколи в маленькому вбачаєш важливе.

Що ж, повернемося до наших "баранів". Як ви зрозуміли, в ОРДЛО чергова аварія, ДТП з смертельними наслідками.

Не дуже вірю в карму та боже покарання, але в саме в цьому випадку, можна сміливо сказати "карма наздогнала", бо загиблий військовий – колаборант з Луганщини. Місцевий колаборант 1974 року народження з міста Довжанськ (Свердловськ), Луганської області пішов воювати проти України, щоб мати змогу здійснити свою мрію та придбати автомобіль Toyota. Бо ж заробити, то якось не по людські, а ось отримати гроші за вбивство, це ж, звісно, усім відомі "християнські цінності" православних росії.

Гроші, це основний мотив для підписання контракту на участь у війні для росіян та мешканців ТОТ. Зараз Кремль підвищив виплати контрактникам, то на росії бум з бажаючих піти воювати. Платять гарні "подъемные", плюс до усього виплати по пораненню, та виплати "гробових" рідні. Це мотивує. Розумієте, мотивують гроші, а не політика чи патріотизм.

Ось й цей хвацький "бізнесмен" взяв машину у кредит, бо, як підписав контракт, російські банки видають кредити, плюс, як громадянин росії, то й гарні гроші "подъемные", й переганяв її у місто Довжанськ (Свердловськ) ОРЛО з Владикавказу. В ОРДЛО зараз багато машин з Північної Осетії та Абхазії. Це основні "точки" для придбання авто.

Автомобіль з щасливим володарем карма наздогнала біля Сорокине (Краснодон), Луганської області у вигляді вантажного автомобіля MAN з причепом, у якого відмовили гальма. Тому в ОРДЛО мінус ще один колаборант, воювака, який мріяв "на Київ" та "Берлін". Ось так й не вір у карму та божий перст.

Про технічний стан автівок в ОРДЛО писати теж можна роман у картинках, бо запчастини там теж з Абхазії та Осетії, грошей на запчастини немає, техогляд дорого, то "какая разница", їде, колеса не відпадають, той добре, відпали, то погано. Плюс до технічного стану авто додається ще й "я воював, то мені усі дороги вільні", тобто абсолютно ніхто не дотримується правил дорожнього руху. Дороги ОРДЛО самі мешканці вже називають "дорогами смерті" стільки аварій стається. Вже підняли питання, щоб попи московського патріархату посвятили ті дороги, щоб запобігти аваріям.

До речі, на кожній машині, яка в ОРДЛО потрапляє в ДТП, як машині жертв, так й на машині винуватця, є іконостас, тобто машина нашпигована церковною атрибутикою, але то таке. Бог не теля, бачить з відтіля.

Перед цим в ДТП на майже тому з відрізку траси розбилася родина бізнесменів з Довжанська, яка багато спонсорувала "народное ополчение", тобто підтримувала терористів. То ж, карма дає, карма в дії.

А ще, от знаєте, спостерігаючи за усім тим трешем на російсько-ордлинських дорогах, я все більше приходжу до висновку, що чим більше в людині хамовитої бикастості, яка є атрибутом радянської людини, тим більше він впевнений, що він тримає бога за бороду, то, звісно, іконка на "торпеді" для Бога, "сотка" у гаманці для поліції, й "сотка" на спідометрі для задоволення свого его, зазвичай робить таку людину небезпечною на дорозі.

А ось чим більше у людині ненависної для проросійської спільноти європейськості, тобто поваги до себе. Інших людей, закону, тим спокійніші та безпечніші в нас дороги. Навіть поведінка на дорозі може показати, який ти "совок".

Тому, ой не люблю я забігати, як-то кажуть, поперед ЗСУ та на Луганщину, але після звільнення ТОТ дотримання законів та ПДР мешканцями ОРДЛО, буде однією з причин, яка стане каменем спотикання в реінтеграції, бо люди там розучилися жити як люди.