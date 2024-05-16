Які зараз розміри мінімальних пенсій в Україні: хто має право на надбавки

З 1 січня 2024 року в Україні зросли мінімальні розміри пенсійних виплат. Їхній розмір залежить від віку та наявності страхового стажу.

До мінімальної пенсії можуть додаватися надбавки за вік (від 70 років) та за втрату працездатності. Для деяких категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати, наприклад, за догляду за інвалідами. Детальніше про розміри пенсій та порядок їх виплати можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

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Ось скільки отримують різні категорії пенсіонерів:

65-річні пенсіонери, які не мають необхідного страхового стажу: 2 725 гривень.

2 725 гривень. Пенсіонери до 70 років за наявності 30/35 років стажу для чоловіків та жінок відповідно: 2 980 гривень.

за наявності 30/35 років стажу для чоловіків та жінок відповідно: 2 980 гривень. Пенсіонери від 70 до 80 років за наявності 30/35 років стажу: 3 240 гривень.

за наявності 30/35 років стажу: 3 240 гривень. 80-річні пенсіонери, які мають страховий стаж 20/25 років: 3 370 гривень.

Крім того, ви можете отримати консультацію з пенсійних питань за такими номерами телефонів:

Гаряча лінія ПФУ: 0800-503-338

0800-503-338 Контакт-центр ПФУ: 0-800-503-338 (безкоштовно з усіх стаціонарних та мобільних телефонів у межах України)

Додаткові відомості

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, станом на 01.03.2024 року: 2 361 гривня.

2 361 гривня. Надбавка до пенсії для 80-річних пенсіонерів, які мають погіршений стан здоров'я: 944 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забезпечити собі гідну пенсію у розмірі 10 тисяч гривень.

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