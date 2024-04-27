Як виплати мають пенсіонери без страхового стажу: про що слід знати

Пенсіонери, які не мають необхідного трудового стажу, або ті, кому його не вистачає, можуть оформити щомісячну допомогу. Отримання допомоги без страхового стажу дає можливість пенсіонерам мати певний фінансовий ресурс, навіть якщо вони не змогли напрацювати необхідний стаж для отримання повноцінної пенсії.

Про це вказано на сайті Дія. У цій статті ми розглянемо, хто може отримати таку виплату, які документи потрібні для її оформлення, та які є підстави для відмови.

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Хто може отримувати допомогу:

Громадяни України, які досягли 65 років.

Особи, які не мають необхідного страхового стажу.

Люди з неповним страховим стажем, які досягли 63 років.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до місцевого центру соціального захисту населення.

Необхідні документи:

Заява.

Паспорт та його копія.

Ідентифікаційний код.

Довідка про трудовий стаж (за наявності).

Декларація про доходи.

Відомості про майновий стан.

Відомості про стан родини (доходи членів сім'ї враховуються у декларації).

Важливо!

Для недієздатних осіб потрібна копія рішення про призначення опікуна.

Всі документи повинні бути чинними на момент подачі заяви.

Підстави для відмови у виплаті:

Продовження трудової діяльності.

Наявність інших джерел доходу.

Перевищення середньомісячного доходу сім'ї за 6 місяців до подачі заяви 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Наявність у власності або у членів сім'ї додаткової нерухомості (більше 21 кв. м. на людину та 10,5 кв. м. на сім'ю загалом).

Наявність у власності або у членів сім'ї більш як одного автомобіля або іншого транспортного засобу.

Важливо знати свої права та правильно оформити документи, щоб отримати належну допомогу. Зверніться до центру соціального захисту населення за консультацією, якщо у вас виникли додаткові питання.

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