Как выплаты у пенсионеров без страхового стажа: о чем следует знать

Пенсионеры, не имеющие необходимого трудового стажа или те, кому его не хватает, могут оформить ежемесячное пособие. Получение пособия без страхового стажа позволяет пенсионерам иметь определенный финансовый ресурс, даже если они не смогли наработать необходимый стаж для получения полноценной пенсии.

Об этом указано на сайте Дія. В этой статье мы рассмотрим, кто может получить такую выплату, какие документы нужны для ее оформления и какие основания для отказа.

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Кто может получать помощь:

Граждане Украины, достигшие 65 лет.

Лица, не имеющие необходимого страхового стажа.

Люди с неполным страховым стажем, достигшие 63 лет.

Для оформления помощи необходимо обратиться в местный центр социальной защиты населения.

Необходимые документы:

Заявление.

Паспорт и их копия.

Идентификационный код.

Справка о трудовом стаже (при наличии).

Декларация о доходах.

Сведения об имущественном положении.

Сведения о состоянии семьи (доходы членов семьи учитываются в декларации).

Важно!

Для недееспособных лиц требуется копия решения о назначении опекуна.

Все документы должны действовать на момент подачи заявления.

Основания для отказа в выплате:

Продолжение трудовой деятельности.

Наличие других источников дохода.

Превышение среднемесячного дохода семьи за 6 месяцев до подачи заявления 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Наличие в собственности или у членов семьи дополнительной недвижимости (более 21 кв. м на человека и 10,5 кв. м на семью в целом).

Наличие в собственности или у членов семьи более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Важно знать свои права и правильно оформить документы для получения надлежащей помощи. Обратитесь в центр социальной защиты населения за консультацией, если у вас есть дополнительные вопросы.

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