Як вийти на пенсію в 60 років: що слід знати українцям
Вік виходу на пенсію в Україні залежить від набутого страхового стажу. У 2024 році діють певні правила. Щоб вчасно вийти на пенсію, рекомендується вже зараз подбати про накопичення необхідного страхового стажу.
Для цього можна звернутися до Пенсійного фонду України за консультацією. Пенсія – це ваше законне право. Знаючи свої права, ви зможете вчасно та без проблем оформити пенсію.
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60 років:
- Мінімальний страховий стаж: 31 рік (зростатиме щорічно до 35 років у 2028 році).
- Можливість дострокового виходу:
- Жінки, які мають 55 років та 15 років стажу.
- Чоловіки, які мають 60 років та 15 років стажу.
- Особи з інвалідністю І або ІІ групи.
- Чорнобильці з 31 роком стажу.
63 роки:
- Мінімальний страховий стаж: 21 рік (зростатиме щорічно до 25 років у 2028 році).
65 років:
- Мінімальний страховий стаж: 15 років (не змінюється).
Важливо:
- Для деяких категорій громадян існують пільгові умови виходу на пенсію.
- Детальну інформацію про свою пенсійну ситуацію можна отримати в Пенсійному фонді України.
Джерела:
- https://www.pfu.gov.ua/
- https://buh.ligazakon.net/news/223836_yakiy-strakhoviy-stazh-potrben-dlya-vikhodu-na-pensyu-za-vkom-u-2024-rots
Зміни до законодавства:
Зверніть увагу, що вищезазначені вимоги до стажу щорічно зростають.
Наприклад:
- У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 32 роки стажу, а в 63 роки - 22 роки.
- У 2028 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 35 років стажу, а в 63 роки - 25 років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.
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