Как выйти на пенсию в 60 лет: что нужно знать украинцам

Возраст выхода на пенсию в Украине зависит от приобретенного страхового стажа. В 2024 году действуют определенные правила. Чтобы своевременно выйти на пенсию, рекомендуется уже сейчас позаботиться о накоплении необходимого страхового стажа.

Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд Украины за консультацией. Пенсия – это ваше законное право. Зная свои права, вы можете вовремя и без проблем оформить пенсию.

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60 лет:

Минимальный страховой стаж: 31 год (возрастает ежегодно до 35 лет в 2028 году).

31 год (возрастает ежегодно до 35 лет в 2028 году). Возможность досрочного выхода: Женщины, имеющие 55 лет и 15 лет стажа. Мужчины, имеющие 60 лет и 15 лет стажа. Лица с инвалидностью I или II группы. Чернобыльцы с 31 годом стажа.



63 года:

Минимальный страховой стаж: 21 год (возрастает ежегодно до 25 лет в 2028 году).

65 лет:

Минимальный страховой стаж: 15 лет (не меняется).

Важно:

Для некоторых категорий граждан есть льготные условия выхода на пенсию.

Подробную информацию о своей пенсионной ситуации можно получить в Пенсионном фонде Украины.

Источники:

Изменения в законодательство:

Обратите внимание, что указанные выше требования к стажу ежегодно возрастают.

К примеру:

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 32 года стажа, а в 63 года – 22 года.

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа, а в 63 года – 25 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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