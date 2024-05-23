Как выйти на пенсию в 60 лет: что нужно знать украинцам
Возраст выхода на пенсию в Украине зависит от приобретенного страхового стажа. В 2024 году действуют определенные правила. Чтобы своевременно выйти на пенсию, рекомендуется уже сейчас позаботиться о накоплении необходимого страхового стажа.
Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд Украины за консультацией. Пенсия – это ваше законное право. Зная свои права, вы можете вовремя и без проблем оформить пенсию.
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60 лет:
- Минимальный страховой стаж: 31 год (возрастает ежегодно до 35 лет в 2028 году).
- Возможность досрочного выхода:
- Женщины, имеющие 55 лет и 15 лет стажа.
- Мужчины, имеющие 60 лет и 15 лет стажа.
- Лица с инвалидностью I или II группы.
- Чернобыльцы с 31 годом стажа.
63 года:
- Минимальный страховой стаж: 21 год (возрастает ежегодно до 25 лет в 2028 году).
65 лет:
- Минимальный страховой стаж: 15 лет (не меняется).
Важно:
- Для некоторых категорий граждан есть льготные условия выхода на пенсию.
- Подробную информацию о своей пенсионной ситуации можно получить в Пенсионном фонде Украины.
Источники:
- https://www.pfu.gov.ua/
- https://buh.ligazakon.net/news/223836_yakiy-strakhoviy-stazh-potrben-dlya-vikhodu-na-pensyu-za-vkom-u-2024-rots
Изменения в законодательство:
Обратите внимание, что указанные выше требования к стажу ежегодно возрастают.
К примеру:
- В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 32 года стажа, а в 63 года – 22 года.
- В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа, а в 63 года – 25 лет.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.
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