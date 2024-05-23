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Как выйти на пенсию в 60 лет: что нужно знать украинцам

Игорь Романько

Что нужно для выхода на пенсию в 60 лет
Что нужно для выхода на пенсию в 60 лет

Возраст выхода на пенсию в Украине зависит от приобретенного страхового стажа. В 2024 году действуют определенные правила. Чтобы своевременно выйти на пенсию, рекомендуется уже сейчас позаботиться о накоплении необходимого страхового стажа.

Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд Украины за консультацией. Пенсия – это ваше законное право. Зная свои права, вы можете вовремя и без проблем оформить пенсию.

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60 лет:

  • Минимальный страховой стаж: 31 год (возрастает ежегодно до 35 лет в 2028 году).
  • Возможность досрочного выхода:
    • Женщины, имеющие 55 лет и 15 лет стажа.
    • Мужчины, имеющие 60 лет и 15 лет стажа.
    • Лица с инвалидностью I или II группы.
    • Чернобыльцы с 31 годом стажа.

63 года:

  • Минимальный страховой стаж: 21 год (возрастает ежегодно до 25 лет в 2028 году).

65 лет:

  • Минимальный страховой стаж: 15 лет (не меняется).

Важно:

  • Для некоторых категорий граждан есть льготные условия выхода на пенсию.
  • Подробную информацию о своей пенсионной ситуации можно получить в Пенсионном фонде Украины.

Источники:

Изменения в законодательство:

Обратите внимание, что указанные выше требования к стажу ежегодно возрастают.

К примеру:

  • В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 32 года стажа, а в 63 года – 22 года.
  • В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа, а в 63 года – 25 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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