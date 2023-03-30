Як вибрати та пити бурбон

Бурбон не є таким популярним напоєм, як, наприклад, віскі, з яким його часто плутають. Однак у нього особливий терпкий відомий смак та аромат, який неодмінно варто оцінити. Тим більше, що сьогодні цей американський напій представлений у широкому асортименті.

Чому ми говоримо саме американську? Справа в тому, що його батьківщиною є США, і саме там сьогодні виробляється продукт. Більше того, оригінальним вважається виключно американський бурбон, і ще краще "родом" зі штату Кентуккі.

Замовити бурбон у Києві для себе або в подарунок можна за посиланням https://turbo.ua/ru/category/burbon. Однак як вибрати напій з усієї різноманітності, представленої в магазинах, і що теж важливо – як правильно його вживати, щоб максимально насолодитися смаком, ароматом та післясмаком? Про це ми й поговоримо далі.

Особливості вибору бурбону

Бурбон спочатку називали бурбонським віскі – це було приблизно у 18 столітті. Все тому, що вперше цей міцний алкогольний напій виготовили в однойменному окрузі штату Кентуккі. Сьогодні напій виробляють у багатьох штатах, проте рецептура та методика його приготування залишається незмінною.

Для створення напою використовується кукурудза, причому у відсотковому відношенні до всього складу від 51%. Настоюється бурбон у величезних дубових бочках і термін витримки напою варіюється від двох років і більше. Чим більше часу бурбон провів у бочці, тим більш насиченим і цікавішим буде його смак.

При цьому вибирати напій варто не лише орієнтуючись на термін витримки. Необхідно також перевірити такі основні критерії:

Оригінальність. Бурбон відноситься до дорогих елітних категорій алкогольних напоїв, а значить його часто підробляють. Перше, що вказує на фальсифікат, – підозріло низька ціна. Брендовий алкогольний напій не може коштувати надто дешево. Важливо, щоб на пляшці були характерні відмітні знаки бренду та акциз. Бренд. Починати знайомство з алкогольним напоєм варто із продукції перевірених популярних брендів. Так ви зможете переконатися в тому, що перед вами справді класичний смак та аромат. Серед найпопулярніших компаній, які займаються виробництвом цього алкогольного напою в США: Jim Beam, Maker Mark, Blanton, Woodford Reserve, Wild Turkey, Four Roses, Kentucky Tavern.

Як правильно пити бурбон

Отже, ви купили якісний гарний бурбон та впевнені у своєму виборі. Однак, щоб напій максимально розкрився, і ви змогли відчути його справжній смак, необхідно дотримуватися деяких правил:

Розливайте його у правильні келихи. Напій п'ють із склянок із товстого скла з важким дном. Не забувайте про правильну температуру подачі напою. Бурбон не подається в охолодженому вигляді, додатково охолодити його можна кубиками льоду або спеціальним камінням для віскі. У теплому вигляді бурбон також рекомендований. Ідеальна температура становить 18-20 градусів. Скільки бурбона наливають у склянку? Щоб напій не встиг нагрітися і максимально розкрився, наповнюйте склянку на одну третину. При цьому трохи нагріти напій температурою тіла може бути навіть корисно. Потримайте склянку у руці, щоб бурбон злегка прогрівся. Так ви зможете відчути цікавий присмак та аромат ванілі, горіхів, кориці тощо.

Найкраще починати знайомство з бурбоном у чистому вигляді, щоб оцінити його смак. Особливо це стосується витриманих напоїв, які коштують дорого та рекомендовані до вживання виключно без добавок. Менш витриманий бурбон ви можете розбавити льодом, додати у склянку невелику часточку лимона або змішати напій із улюбленою содовою.