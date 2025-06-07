Як в ''ЛНР'' осоромилися з фейком щодо обстрілу Краснодону

Сьогодні невеличка новина, але дуже смішна та, як завжди, показова.

Напередодні не дуже мирних перемовин у Стамбулі з не дуже мирними перемовниками від Росії, молоді "республіки" отримали наказ – створити інформаційний шум "памагіти, хулігани зору лишають" – щоб зашкодити репутації України.

Мовляв, ононо ми миротворці, а українці стріляють.

Тобто, програти публіці улюблену "наваросами" пісню – "бамбіт бамбас".

Сказано-зроблено!

ОРДЛинці-навароси, чи як вони себе називають, "республіканці", це люди з мисленням радянської людини, тобто все їх життя це – "партія сказала, надо! комсомол відповів – есть!".

При цьому ніхто особливо не намагається думати, аналізувати, головне – виконати наказ, швидко, з піснею, із задором-аганьком.

На це є гарне українське прислів'я – застав дурня богові молитися, він й голову розіб'є!

"Республіки" голосно завищали – "укро-хунта нас обстреливает, апять" й виклала в мережу 150 фото з міста "обстрілу".

Журналізди "лнр" заламували руки в інформаційному відчаї й горі – "французо-англосакська ракета прямо в невинному зданні і вбила, усіх".

Звісно, ​​цю новину підхопили всі російські ЗМІ й почали волати – "вот мы, расия, мира хотим, а йети" й тікати у бік України немитими пальцями.

Але, інтернет такий інтернет, а публічний простір, це вам не радянська преса, яку здебільшого використовували для підтирання с*аки, а не для читання, то всі кинулися гуглити та ютубити, шукати кого, де й скільки вбило.

Тобто, якщо в радянські часи збрехати в газеті, це було запитом для комсомолу та партії й перевірити інформацію нікого не міг, то в часі Гуглів та Яндексів, ВКонтактів та Адноглазників, все публічне стає ще більш публічним і звісно люди починають шукати первинну інформацію.

Так сталося й на цей раз. Ой, саме що сталося, я забула написати.

Для новини "бамбілі бамбас" було обрано місто в ОРЛО Сорокине (Краснодон). Для підтвердження "бамбіли" було обрано фотогенічно старе виробниче приміщення, куди вже й бомжі стидаються заходити, бо все, що могло їх зацікавити, вони цікаво забрали ще в 90-ті.

В цьому випадку не працював ніхто, навіть миші, вже років з 20, а то й більше.

Місцеві жителі відразу заспаміли новину питаннями – "це у нас бомбили, а чому ми не слишали", "це Краснодон? странно, у нас тихо", "а що за район Краснодона, я не знаю", "напишіть детальніше за постраждалих, може надо кров сдавать", "почему не включили сирену, якщо ракети йшли", "а де наше пво", "а в лікарні за постраждалих тишина", "а чому наш мер молчит"…

Сотні коментарі, які запізно повідомили та обмежили дописи коментуванням, завалили "мгб лнр" усю роботу.

Ну, така вже кухня у росіян, щоб вони не варили, а виходять чорні щі з гнилої капусти.

Новину тихо забули, всі "померлі" вскресли, а всі "пострадали" тишком пішли додому.

Ось на таких "рецептах" таких "шеф-кухарів" й будувалися всі фейкові новини з Лугащини з 2014-року. Нагадаю трошки архівних новин .

Усі ці " кораблі НАТО в порту Львова ", "обстріл укро-хунти", всі ці "убили 150 000 негрів і поляків, у формі ВСУ", ця горезвісна "вбита" "поліна солодка" та відомий розіп’ятий хлопчик у трусіках, коли все працює комсомольців з "ЛНР", які вигадували новини просто на бігу, щоб догодити російським. кураторам.

Це не перший створений "мгб" "лнр" фейк, були ще "мінування", "підриви" та інші шалості невгамовних комсомольців.

Що ж, нагадаю моїм читачам – війна, це не тільки зброя, це ще й слово, війна ведеться інформаційними снарядами , які вбивають точнісінько, як й кулі.

Створення фейків, тобто формування симуляків, викривлення інформаційної свідомості, постійне утримання фейками людей у ​​страху, це улюблена зброя не тільки російських пропагандистів, а й пересічних громадян , які мають психологічні проблеми, наприклад, синдром дефіциту ваги, й хочуть побути в центрі подій, зловити свою зірку.

Тому, будьте обережні в інформаційному морі, бо окрім змісту, там плавають реальні акули з утворення фейків та симуляків.

Але повернемося до "бамбіть бамбас".

На фото люди вгадали "о, це ж наша заброшка, та кого там бомбити, там навіть бомжи не живуть", а це гарна новина, тобто за 10 років життя в ОРДЛО люди таки навчилися "фільтрувати базу даних", що містить першоджерело інформації, перевіряти інформацію, а це означає, що в ОРДЛО люди вже не довіряють своїм ЗМІ та інформаційним носіям.

Це реально гарна новина й показ суспільства. Бо у 2014-2022 тут вірили усьому, що писали чи казали триколорадні видання чи просто "соседка сама видела".

Тепер повернемося до "кухарів"…

Нешановні лугандонські хлопчики, не знають у трусіках чи без, та й різниці немає, подивіться на сучасні засоби знищення, які завзято використовують Україну у боротьбі з російськими загарбниками: вжих, й 30% літаків Росії десь у своєму літачковому пеклі несуть небесне покарання й ображено рюмсають літачковому діаволу у піхві.

Ото ж, бо! То, як до вас прилетить, новини про це вже будемо писати ми, бо у вас не тільки некрологу не буде кому написати, а й надгробка не буде.

На це усе, бо мені тут ще новини з Ростовщини принесли, сиджу, читаю й не знаю, сміятися чи плакати… від сміху. Напевне потрібно нову рубрику ввести "завзяті комсомольці". То ж, далі буде!