Как в ''ЛНР'' оконфузились с фейком по обстрелу Краснодона

Сегодня небольшая новость, но очень смешная и, как всегда, показательная.

В преддверии не очень мирных переговоров в Стамбуле с не очень мирными переговорщиками от России молодые "республики" получили приказ – создать информационный шум "памагиты, хулиганы зрения оставляют" – чтобы помешать репутации Украины.

Мол, они мы миротворцы, а украинцы стреляют.

То есть, проиграть публике любимую "навароссами" песню – "бамбит бамбас".

Сказано-сделано!

ОРДЛинцы-навароссы, или как они себя называют, "республиканцы", это люди с мышлением советского человека, то есть вся их жизнь – "партия сказала, надо! комсомол ответил – есть!".

При этом никто особо не пытается думать, анализировать, главное – выполнить приказ, быстро, с песней, с задором-аганьком.

На это есть хорошая украинская пословица – застал дурака богу молиться, он и голову разобьет!

"Республики" громко завизжали – "укро-хунта нас обстреливает, опять" и выложила в сеть 150 фотографий из города "обстрела".

Журналисты "ЛНР" заламывали руки в информационном отчаянии и горе – "французо-англосакская ракета прямо в невинном доме и убила всех".

Конечно, эту новость подхватили все российские СМИ и начали вопить – вот мы, расия, мира хотим, а йеты и убегать в сторону Украины немытыми пальцами.

Но, интернет такой интернет, а публичное пространство, это вам не советская пресса, которую в основном использовали для подтирания с*аки, а не для чтения, все бросились гуглить и ютить, искать кого, где и сколько убило.

То есть, если в советские времена соврать в газете, это было запросом для комсомола и партии и проверить информацию никого не мог, то во время Гугл и Яндексов, ВКонтактов и Одноглазников все публичное становится еще более публичным и, конечно, люди начинают искать первичную информацию.

Так случилось и на этот раз.

Для новости "бамбили бамбас" был избран город в ОРЛО Сорокино (Краснодон).

В этом случае не работал никто, даже мыши, уже лет с 20, а то и больше.

Местные жители сразу запомнили новость вопросами – "это у нас бомбили, а почему мы не оставляли", "это Краснодон? пострадавших тишина", "а почему наш мэр молчит"…

Сотни комментарии, которые поздно сообщили и ограничили сообщения комментированием, завалили "мгб лнр" всю работу.

Ну, такая уж кухня у россиян, чтобы они не варили, а выходят черные щи из гнилой капусты.

Новость тихо забыли, все "умершие" воскресли, а все "пострадавшие" исподтишка пошли домой.

Вот на таких "рецептах" таких "шеф-поваров" и строились все фейковые новости из Лугащины с 2014 года.

Все эти "корабли НАТО в порту Львова", "обстрел укро-хунты", все эти "убили 150 000 негров и поляков, в форме ВСУ", эта пресловутая "убитая" "полина сладкая" и известный распятый мальчик в трусиках, когда все работали комсом чтобы угодить русским.

Это не первый созданный "мгб" "лнр" фейк, были еще "минировки", "подрывы" и прочие бешенства неугомонных комсомольцев.

Что ж, напомню моим читателям – война, это не только оружие, это еще и слово, война ведется информационными снарядами, которые убивают точно, как и пули.

Создание фейков, то есть формирование симуляков, искривление информационного сознания, постоянное удержание фейками людей в страхе, это любимое оружие не только российских пропагандистов, но и рядовых граждан, имеющих психологические проблемы, например синдром дефицита веса, и хотят побыть в центре событий.

Поэтому, будьте осторожны в информационном море, кроме содержания, там плавают реальные акулы по образованию фейков и симуляков.

Но вернемся к "бомби бамбас".

На фото люди угадали "о, это же наша заброшка, да кого там бомбить, там даже бомжи не живут", а это хорошая новость, то есть за 10 лет жизни в ОРДЛО люди таки научились "фильтровать базу данных", содержащую первоисточник информации, проверять информацию, а это значит, что в ОРДЛО люди уже не доверяют своим СМИ.

Это реально хорошая новость и показ общества. Потому что в 2014-2022 здесь верили всему, что писали или говорили трехколорадные издания или просто "соседка сама видела".

Теперь вернемся к "поварам"…

Неуважаемые лугандонские мальчики, не знающие в трусиках или без, да и разницы нет, посмотрите на современные средства уничтожения, которые упорно используют Украину в борьбе с российскими захватчиками: уж, и 30% самолетов России где-то в своем самолетном пеке несут небесное диавола во влагалище.

Вот так! То, как к вам прилетит, новости об этом уже будем писать мы, потому что у вас не только некрологу некому будет написать, но и надгробия не будет.

На это все, потому что мне еще новости из Ростовщины принесли, сижу, читаю и не знаю, смеяться или плакать ... от смеха. Наверное, нужно новую рубрику ввести "упорные комсомольцы". Так что дальше будет!