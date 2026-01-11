Як США поставили Путіна і Лаврова в глухий кут

Принцип визнання реалій на землі та морі.

Путін і Лавров, вимагаючи капітуляції від України, люблять заявляти про необхідність "визнання реалій на суші". Тепер після захоплення американцями нафтового танкера підпільного флоту Росії Путіну і Лаврову доведеться визнати не тільки "реалії на суші", але і "реалії на морі" з боку США.

Тепер європейські країни НАТО явно осміляться у своїх морських діях проти тіньового нафтового флоту Росії в Балтійському морі.

Залишилося тільки Україні забезпечити ефективні мережеві дронові дії на фронті і масовими зимовими бомбардуваннями європейської території Росії для реалізації принципу "реалії в повітрі".