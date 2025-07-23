Як Сирія пов'язана з САП та НАБУ та з переговорами у Стамбулі

Ердоган зателефонував 18 липня до кремля, щоб дізнатися про погоду в Москві, і 21 липня ТАРС уповноважено заявити – делегація РФ прибуде 23 липня до Стамбула для переговорів з Україною. Це був перший понеділок після "понеділка Трампа", і почався він ще в суботу, коли команда Трампа назвала Нетаньяху божевільним, який псує все.

Інший божевільний із кремля влаштував цього понеділка два великі авіанальоти на Київ та Івано-Франківськ і лише після цього ТАРС уповноважили заявити. Олександр Коваленко (Злий Одесит) відзначає дві особливості – дрони на Ківі летіли манівцем і пройшли 700 км замість 500, а пуски ракет були асинхронними, всупереч логіці. Висновок – атака мав більше демонстраційний та терористичний сенс, ніж військовий.

Висновок Коваленка цілком корелює з тим, що цього дня була сесія Рамштайна в режимі відеоконференції, а в Москві йшов приплив ненависті до Азербайджану через те, що 20 липня Алієв прийняв у подарунок колекцію шевронів ЗСУ та закликав Україну не здаватися. Кремлівці явно хотіли показати США, півсотні країн-учасниць Рамштайну та Азербайджану, що може статися з тими, хто підтримує Україну та перечить Москві.

Але відразу після бомбардування ТАРС поспішила заявити, "путін" вже не шукає нового місця для переговорів з Україною, його вже повністю влаштовує Стамбул, і те, що їх треба провести прямо зараз, а не на рубежі серпня-вересня. Кулька мощі РФ чомусь миттєво здувся після її демонстрації і без паузи. Ймовірно, Ердоган, коли дзвонив у кремль щодо погоди, пообіцяв його мешканцям суворі магнітні бурі, якщо делегація РФ не з'явиться цього тижня в Стамбул. У цьому контексті презентація Алієву шевронів Оленою Курбановою з телеканалу "Прямий" виглядає не просто збігом.

Не схоже на випадковість і те, що Ердоган дзвонив у кремль у день, коли ЄС прийняв 18 пакет санкцій з новою стелею ціни на нафту і списком танкерів, які її возять. "Магнітні бурі" Ердогана виглядають як обіцянка: Туреччина може приєднатися до санкцій і почати стопорити танкери в Босфорі, якщо кремлівцям не подобається Стамбул як місце зустрічей. Через три дні ТАРС уповноважено заявити, що в кремлі все в захваті від Стамбула.

Ердоган має довгий список причин влаштувати "магнітні бурі" кремлю і його партнеру Нетаньяху, а ситуація все більше до цього сприяє. Назве три-чотири.

Перше, давнє бажання Туреччини вступити до ЄС. Цього року новий уряд ЄС почав також робити зустрічні рухи. Приєднання Туреччини до нафтових санкцій слідом за Великобританією, яка заявила про це 21 липня, зобов'яже Брюссель багато до чого.

Друга велика причина – це Нетаньяху, який бомбить Газу та Сирію, і намагається скласти з Грецією альянс проти Туреччини. Деякі грецькі судновласники заявили, що їхні танкери продовжать возити нафту з РФ ще як мінімум 90 днів, а там буде видно. Ердоган може підкоригувати не лише їхні плани. Водночас і повернутися до дискусії з Афінами про буріння в Егейському морі. Греція довго в цьому йому відмовляла, через що довелося бурити у Чорному морі, а не в Егейському.

Ердоган давній прихильник буріння скрізь не менший, ніж Трамп, і це не єдине, що їх поєднує. Ердоган господар проток, через які на світовий ринок йде 30% нафти РФ, і реалізовувати вторинні мита Трампа належить йому. В обмін на фото Нетаньяху на лаві підсудних у Гаазі та ще щось. Команда Трамп вже розважається тим, що крутить ролик з Обамою на лаві підсудних, а ставлення до Нетаньяху у Білому домі швидко розгортається на 180 градусів.

Відстеженням лінії Нетаньяху - Білий дім давно займається Барак Равід, спецкор агентства "Axios" Близького Сходу, що публікується також в ізраїльських ЗМІ і веде рубрику "Світ Трампа". Наклеїти на нього дурний лейбл "антисеміт" не можна, як і на тих 30-40% євреїв Ізраїлю, які проти коаліції довкола Нетаньяху.

2024 р. Барак Равід, і не тільки він, констатували поступове, але неухильне погіршення відносин між Байденом і Нетаньяху через небажання прем'єра ухвалити план Білого дому щодо Гази. Нетаньяху говорили, що Ізраїль – це, звичайно, святе для США, але ж не треба так нахабитися, і погрожували перестати давати гроші та зброю. У жовтні Равід зазначив, що Байден і Нетаньяху нарешті дійшли згоди. План Байдена для Гази перенесли на після виборів, а натомість ізраїльське лобі в США почало топити за Камалу Харріс і атакувати Трампа.

Але в Білий дім прийшов Трамп, який, як зазначає Равид, дуже доброзичливо ставився до Нетаньяху і запросив його сім'ю на інавгурацію. ставлення Трампа до Нетаньяху залишалося доброзичливим, оскільки той переводив стрілки на своїх нерозумних партнерів у урядовій коаліції. Трамп навіть кілька разів вимагав від ізраїльтян припинити судові справи проти Нетаньяху.

Однак, 20 липня "Axios" опублікував статтю Барака Равіда і Марка Капуто - "Він божевільний": команда Трампа стурбована Нетаньяху після його ударів по Сирії."

Автори не називають прізвища тих шести співробітників Білого дому, які сказали їм, що Нетаньяху божевільний і всім усе псує, але в ній згадані Стів Віткофф і Том Барак, посол США в Туреччині та спецпредставник Трампа по Сирії. перевага" та "Релігійний сіонізм".

Двом міністрам з останньої Словенії 17 липня заборонила в'їзд через ситуацію в Газі. глави МЗС Ізраїлю до Києва 22 липня вперше після вторгнення 2022 р. – це про те, як відірвати Україну в цьому питанні від Європи, і ні про що інше.

У Віткоффа з Бараком, а також у Держдепу, наприкінці минулого тижня було в надлишку головного болю через Нетаньяху і без Європи. По-перше, ЦАХАЛ бомбив християнську церкву в Газі.

Але найголовніше, - Нетаньяху влаштував 14 липня війну в Сирії між друзами і бедуїнами, і його армія виступила на боці перших. бомбардувати Ізраїль з неменшої любові до сирійців та палестинців.

До суботи 19 липня Віткоффу і Бараку ситуацію в Сирії вдалося сяк-так розрулити, але сектор Газа нікуди не подівся.

Нетаньяху натякнув 22 липня через ЗМІ, його делегація скоро вилетить до Баку, щоб там укласти остаточну мирну угоду з урядом Аль-Шараа, який ізраїльський офіціоз інакше як джихадистським і фашистським не називає. політикумі Ізраїлю запевняють, що це неможливо, оскільки вони вже вписані до конституції.

Тому поява в "Axios" статті про божевільного Нетаньяху, який все псує, не дивує. та обнулив 150 років праць сіоністського руху.

На ізраїльсько-сирійській війні в неділю 19 липня знову спалилися двоє "хороших росіян" - Марк Фейган і Михайло Крутіхін. Спалися весело, а не як Юлія Латиніна. і джихадисти, і вони хочуть убити всіх євреїв, друзів, курдів, християн. Загалом, фашисти. Крутіхін, у стилі відповідей в анекдотах мудрого Чапаєва наївному Петьці.

Спалися, бо в Москві очікували, що Нетаньяху розгорнеться в Сирії на повну, і просили Фейгана з Крутіхіним погріти тему про джихадистів-фашистів. Цей наратив кремль і "хороші росіяни" в унісон нав'язували під час падіння Асада, у чому збігалися з Нетаньяху. Москва незабаром перестала, оскільки сподівається зберегти свої військові бази в Сирії, а "хороші росіяни" і Нетаньяху продовжують, незважаючи на те, що Трамп потис руку Аль-Шараа в Ер-Ріяді. У результаті Крутіхін навіть запевнив Фейгана, що не треба поспішати з висновками, оскільки в ізраїльсько-сирійській війні все ще може змінитися. Але помилився - Держдеп погнав Нетаньяху на переговори в Баку, оскільки Трамп установить на мир у всьому світі.

У помсту агентура Нетаньяху терміново влаштувала в Україні 21 липня обшуки в САП та НАБУ, а наступного дня перепідкорила їх генпрокурору, що викликало шок у ЄС. У 2022 р. ЄС доклав величезних зусиль, щоб домогтися призначення глав САП та НАБУ. Їхні обов'язки з 2019 р. виконували тимчасові особи під ковпаком у Офісу, який стверджував, що в Україні корупції майже немає, оскільки Зеленський президент. Але Офіс не розкривав рецепту, як це йому вдається. Російське вторгнення 2022 р. показало, що є не лише корупція, і голів САП та НАБУ восени довелося призначити, щоб зберегти допомогу від ЄС.

Тепер Офіс перед зустріччю у Стамбулі відправив ситуацію навіть не в 2022 р., а кудись за часів Янукович, при тому, що САП та НАБУ цілком "ручні" контори та "трусити" їх, тим більше терміново, потреби Банкової не було. У результаті Марта Кос, комісар з розширення ЄС, цього ж дня запитала: "Що за фігня?", а в Москві отримали тему, якщо Зеленський скоро втече як Янукович, то навіщо нам їхати до Стамбула і вести з ним переговори.

Нетаньяху отримав реальну гарантію, що в цій ситуації Україна не приєднається до резолюції Австралії, Європи та Канади, яка засуджує Ізраїль за фото із сектора Газа, які Урсула фон дер Ляйєн назвав нестерпними і зажадала, за Ердоганом, від Нетаньяху почати годувати його мешканців. Можна припустити, що голова МЗС Ізраїлю, що прилетів до Києва, привіз сім'ї Зеленського паспорта і запевнив, що його завжди приймуть у Землі обітованій, якщо що. В результаті той швиденько підписав закон про підпорядкування САП та НАБУ своєму четвертому генпрокурору з профільною освітою, якого не мав Юрій Луценко. У цьому процесі також тихо спалилася Юлія Тимошенко з усією своєю партією.

У результаті вийшло, тільки почали миритися зі США, як ґрунтовно посварилися з Європою на радість Москві. Тут уже не витримав навіть Віткофф і оголосив, що терміново вилітає на Близький Схід, щоби зайнятися справами України там.

Мільйон дронів або навіть півтора мільйона, про наявність яких рік тому говорили Зеленський та Шмигаль, так і залишаються незатребуваними. При тому, що давно було б логічним призначити кожному місту в Україні по два міста побратима в РФ, куди у відповідь на 500 їх дронів прилетить 2000 наших. У Білгородському та Воронезькому суб'єктах РФ тоді були б впевнені, що у відповідь за Харків прилетить їм, а не Курську та Брянську.

Трамп у стилі Гоголя вже цікавився у Зеленського, чи можуть українські дрони долітати до Москви чи лише до Коломни.