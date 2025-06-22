Як заощадити на бронюванні готелів: найкращий час для резервування номера

Серед усіх витрат на подорожі найбільшу частину становлять транспорт і проживання. Часто на готель доводиться витрачати навіть більше, ніж на авіаквитки, тому варто подумати, як заощадити на бронюванні готелів під час планування поїздки.

Найочевидніший спосіб — визначити найкращий час для бронювання готелю, щоб зловити момент найбільчої вигоди. Ціни на готелі та оренду житла динамічні й залежать від попиту, сезону тощо. Під час планування ви можете помітити, що вартість одного й того самого номера може відрізнятися в різні дні, навіть якщо ви обираєте його на ту саму дату. Отже, коли варто бронювати готель, щоб заощадити? Ось кілька порад для економних мандрівників.

Коли бронювати номер за вигідною ціною?

У пікові періоди попит на готелі зростає в кілька разів. Джерело: Image Drazen Zigic/Freepik У пікові періоди попит на готелі зростає в кілька разів. Джерело: Image Drazen Zigic/Freepik

Як і у випадку з бронюванням авіаквитків, немає точної дати чи конкретного дня, коли ви гарантовано отримаєте найкращу ціну на проживання. Щоб визначити найкращий час для дешевого бронювання готелю, слід спочатку звернутися до статистики.

Зазвичай найнижчі ціни на номери з’являються за 15 днів до дати прибуття. Так, у випадку з готелями раннє бронювання не завжди є найвигіднішим. Часто кращі пропозиції можна знайти в останню хвилину. Платформа NerdWallet у 2022 році провела дослідження, проаналізувавши понад 2500 цін на готельні номери за 2019–2021 роки. Згідно з їхніми результатами, мандрівники, які бронювали номери за 15 днів до прибуття, змогли заощадити приблизно 13% порівняно з тими, хто резервував за 4 місяці наперед.

Однак майте на увазі, що це середній показник найкращого часу для економії на готелі, і пікові періоди подорожей, такі як святкові дні, не враховувалися при визначенні цього. Для таких періодів варто бронювати готель заздалегідь, оскільки попит зростає в рази, і якщо чекати до останнього, ви ризикуєте залишитися без нічого.

Також слід враховувати пункт призначення. Згідно з дослідженням туристичної платформи Hopper, 15-денне вікно є хорошим орієнтиром для великих ділових міст, таких як Чикаго чи Нью-Йорк. Але для популярних тропічних напрямків, таких як Гаваї чи курорти Карибського басейну, цього недостатньо, щоб вважати це найкращим і найвигіднішим часом для бронювання готелю. Для таких популярних напрямків, за даними Hopper, кращі пропозиції на проживання з’являються приблизно за 2–3 місяці до поїздки.

Які ризики пізнього бронювання?

Перше, що може порушити ваші плани, — це відсутність вільних номерів у вибраному готелі. Якщо ви плануєте подорож до популярного напрямку або в піковий період, може виявитися, що вільних номерів немає і в інших готелях.

Щоб мінімізувати цей ризик залишитися без нічого, бронюйте номер у готелі, який пропонує безкоштовне скасування. Тоді, якщо з’явиться краща пропозиція, ви зможете скористатися цією можливістю. Просто регулярно відстежуйте тарифи: так ви не пропустите найкращий час для бронювання готелю, щоб заощадити. Але будьте обережні та ознайомтеся з усіма умовами скасування. Двічі перевірте дрібний шрифт перед бронюванням номера, щоб не пропустити можливі штрафи чи обмеження скасування. Цей метод пошуку найкращого часу для дешевого бронювання готелю вимагає певних зусиль, але він дійсно ефективний.

Як обрати найкращий день і час для оренди номера?

Відстежуйте ціни на готелі протягом кількох тижнів для вигідного бронювання. Джерело: Image Freepik Відстежуйте ціни на готелі протягом кількох тижнів для вигідного бронювання. Джерело: Image Freepik

Те, що певний час дня чи день тижня може впливати на вартість бронювання, здебільшого є міфом. Між одним днем і наступним різниця в цінах на номери буде незначною. Щоб обрати найкращий час для бронювання номера та заощадити, слід розглянути загальну картину за 2 тижні або 2–3 місяці до прибуття, залежно від того, куди ви прямуєте. Таким чином, ви зможете визначити приблизні межі, в яких коливаються ціни на номери, і обрати правильний тариф.