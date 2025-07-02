Як знайти дешеві авіаквитки в останню хвилину: 10 правил для пошуку та бронювання бюджетних перельотів

Авіаквитки часто становлять значну частину витрат у бюджеті подорожі. Авіаперельоти — недешеве задоволення. Основна порада мандрівникам — бронювати дешеві квитки якомога раніше, а не купувати їх в останню хвилину. Але що робити, якщо момент упущено? Раніше авіакомпанії пропонували багато цікавих пропозицій щодо пошуку дешевих квитків в останню хвилину, але з часом їхня кількість зменшилася. Проте все ще є лазівки, щоб отримати найкращі пропозиції на авіаквитки в останню хвилину. Будьте гнучкими та спробуйте застосувати ці 10 порад, як знайти дешеві авіаквитки в останню секунду.

1. Не обмежуйтесь одним чи двома напрямками

Якщо у вас є конкретні дати для подорожі, розширте список відповідних напрямків якомога більше. Плануючи відпустку, складіть перелік місць, які ви хотіли б відвідати, і не обмежуйтесь лише кількома пунктами призначення. У вас буде набагато більше шансів отримати вигідну пропозицію на один із багатьох напрямків, ніж якщо ви чекатимете дешевий квиток лише на один. Як зазначалося раніше, основний принцип пошуку дійсно дешевих квитків в останню хвилину — бути якомога гнучкішим під час планування.

2. Якщо не можете обрати напрямок, експериментуйте з датами

Будьте гнучкими, щоб заощадити на квитках. Джерело: Image StockSnap/Pixabay Будьте гнучкими, щоб заощадити на квитках. Джерело: Image StockSnap/Pixabay

Якщо ви вже визначилися з пунктом призначення і не можете чи не хочете його змінювати, залиште якомога більше гнучкості щодо дати подорожі. Гнучкість у часі — друга за важливістю порада, як отримати дешеві авіаквитки в останню хвилину. Неможливо точно знати, коли з’являться вигідні пропозиції на цей напрямок, тому завжди слід бути напоготові та тримати календар відкритим.

3. Перевіряйте кілька аеропортів одночасно

Аналізуючи пропозиції авіакомпаній, не обмежуйтесь лише міжнародними аеропортами чи найближчим до вас. Перегляньте всі аеропорти в розумній відстані, включно з невеликими регіональними. Додайте до списку великі внутрішні аеропорти, щоб ще більше збільшити шанси. Враховуйте, що вам доведеться дістатися до аеропорту, тому заздалегідь подумайте про час і витрати на це. Як показує практика, іноді вигідніше купити дешевші квитки в останню хвилину та зробити два перельоти з віддаленого аеропорту, ніж один рейс із вашого домашнього аеропорту.

4. "Остання хвилина" має різні форми

Коли мандрівники обговорюють і дають рекомендації щодо пошуку дешевих квитків в останню хвилину, багато хто забуває, що люди по-різному підходять до планування, і "остання хвилина" може мати різні значення. Для одних планування заздалегідь означає, що "остання хвилина" — це місяць до вильоту. Інші можуть спонтанно зібратися в подорож і бронювати квиток за день до вильоту. За даними платформи Kayak, найвигідніша "остання хвилина" настає щонайменше за тиждень до вильоту. Потім ціни на внутрішні та міжнародні рейси різко зростають протягом наступних семи днів.

5. Шукайте один квиток за раз

Навіть якщо ви плануєте подорож компанією, завжди вводьте в пошук один квиток, якщо шукаєте способи знайти дешеві авіаквитки в останню хвилину. На момент пошуку може бути доступно лише один або два квитки за найнижчим тарифом, а ви можете шукати рейс для групи з трьох чи чотирьох осіб. У такому разі система не покаже найдешевші квитки, а запропонує інші, доступні для всієї компанії за вищою ціною. Якщо подорожує кілька людей і ви знайшли, наприклад, два квитки за низькою вартістю і один за вищою, ви можете пов’язати бронювання. Таким чином, ви повідомите авіакомпанію, що подорожуєте разом.

6. Використовуйте додатки

Сучасні додатки значно полегшують пошук дешевих авіаквитків в останню хвилину. Це чудові інструменти, щоб не витрачати весь вільний час на моніторинг рейсів. Наприклад, ви можете увімкнути сповіщення про зміну цін на квитки в Kayak. Google Flights і Skyscanner надають подібні послуги. Хороші сервіси, які допомагають знайти дешеві квитки в останню хвилину, включають платформи Going і Dollar Flight Club.

7. Перевіряйте можливість оновлення під час реєстрації

Це не стільки спосіб отримати дешеві квитки в останню хвилину в аеропорту, скільки можливість вигідно покращити клас обслуговування. Перевірте на сайті чи в додатку авіакомпанії, чи доступне оновлення, або запитайте про це агента на стійці реєстрації. Квиток у бізнес-клас може коштувати тисячі доларів, але з оновленням в останню хвилину ви можете отримати таку пропозицію лише за кілька сотень доларів або навіть дешевше.

8. Шукайте зворотні рейси окремо

Перевіряйте ціни на квитки в різних комбінаціях. Джерело: Image rawpixel.com/Freepik Перевіряйте ціни на квитки в різних комбінаціях. Джерело: Image rawpixel.com/Freepik

Один із найефективніших способів купити дешеві квитки в останню хвилину — бронювати квитки туди і назад окремими бронюваннями. Це часто набагато дешевше, ніж бронювати обидва напрямки одночасно. Особливо це актуально, якщо ви комбінуєте різні аеропорти. Так, вам доведеться витратити багато часу на дослідження пропозицій, але потенційна вигода виправдає зусилля.

9. Популярні періоди відпусток — не для вас

Якщо питання бронювання в останню хвилину є пріоритетним під час планування подорожі, забудьте про святкові періоди та пікові дати. Наприклад, найімовірніше, ви не знайдете вигідних пропозицій під час весняних канікул чи різдвяних свят. Ціни на квитки також традиційно вищі на рейси вихідного дня, тому розгляньте середину тижня.

10. Перевіряйте ціну ще раз

Навіть якщо ви вже забронювали рейс заздалегідь, є спосіб отримати дешеві авіаквитки в останню хвилину. Більшість компаній скасували плату за скасування, тому є сенс перевірити ціну на заброньовані рейси. Припустимо, ви купили квиток за $500, а сьогоднішня ціна становить $400. У такому разі ви можете скасувати бронювання за електронний кредит (або ваучер) і повторно придбати квиток за $400. Цей метод вигідний, якщо ви регулярно літаєте, оскільки різницю в ціні можна витратити на наступні рейси. Зазвичай кошти можна використати протягом року, але краще перевірити правила авіакомпанії, щоб кредит не втратив чинність.