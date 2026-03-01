Як можна критикувати Трампа й водночас радіти поваленню режиму аятол?

Люди не розуміють, як можна критикувати Трампа й водночас радіти поваленню режиму аятол.

Адже якщо Трамп поганий, значить, режим аятол хороший. А якщо режим аятол поганий, значить, Трамп хороший.

Ось такий чорно-білий світ.

Гітлер був поганий, значить, Сталін був хороший. Або ж навпаки.

Я не знаю, як можна застрягти на такому рівні ментального розвитку в урбанізованій країні ХХІ сторіччя, але ж ось люди так живуть.

Не забуваймо, у них є виборче право.

За певними дослідженнями, їх досить багато (не пишу цифру, щоб не провокувати таке саме бінарне мислення).

Теоретики і практики сходяться в тому, що подолати такі обмеження розвитку може лише культура. Тому ділюся своїм старим постом ще 2017 року, коли Ар'я Старк ще була маленькою дівчинкою.

------------------------

Чому я всім раджу читати і дивитися "Гру престолів"?

Для того, щоб затямити:

1. Світ не чорно-білий.

2. Друг мого друга -- не завжди мій друг. Ворог мого ворога -- не завжди мій друг. Ворог мого друга -- не завжди мій ворог.

3. Люди складні, вони роблять вчинки на основі своїх цінностей, що постійно знаходяться у конфлікті.

4. Оцінювати треба вчинки, а не людину. Погані люди часом роблять хороші вчинки. Хороші люди часом роблять погані вчинки.

5. У кожної людини є своя мотивація, і кожна людина зі своєї точки зору права.

6. Оцінка вчинку одна, коли ми мало знаємо, й інша, коли ми знаємо багато.

7. Іноді лише час дає нам вірну оцінку.

8. Те, чого ми не знаємо, все одно існує і впливає на нас.

9. Все завжди йде не так, як планувалося.

10. Вибір меншого зла -- поганий вибір, але часто доводиться його робити.

11. Нема вибору лише в одному випадку -- перед тобою твій ворог, який за мить тебе вб'є. В усіх інших випадках є вибір.

12. Якщо не хочеться робити вибір, його за тебе зроблять інші.

13. Ніхто не прийде і не зробить за тебе те, що мусиш зробити ти.

Все це разом називається "дорослий погляд на життя".

Примітка. Цей пост не про "Гру престолів".