Як змінять F-16 перебіг війни та які літаки є в РФ
Вже майже місяць ходять чутки про те, що F16 вже в Україні
Офіційна інформація з'явилася лише вчора.
Ніхто не знає ні реальну кількість F16, яку ми сьогодні можемо мати, ні їхні технічні характеристики (які залежать від ступеня модернізації та від оснащення).
Є інформація у відкритих джерелах та спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки
Це перелік основних ударних типів літаків, які росія (зеборонена терорестична держава) застосовує на полі бою проти України:
1. Су-35С:
- Максимальна швидкість: 2400 км/год
- Бойовий радіус: 1600 км
- Практична стеля: 20000 м
- Радіус дії РЛС: до 400 км.
- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 300 км (Р-37М)
2. Су-34:
- Максимальна швидкість: 1900 км/год
- Бойовий радіус: 1100 км
- Практична стеля: 17000 м
- Дальність застосування керованих ракет: до 250 км.
3. Су-30СМ:
- Максимальна швидкість: 2120 км/год
- Бойовий радіус: 1500 км
- Практична стеля: 17300 м
- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 км.
4. МіГ-31:
- Максимальна швидкість: 3000 км/год
- Бойовий радіус: 720 км
- Практична стеля: 20600 м
- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 км.
- Дальність ураження ракетами: до 280 км (Р-37)
5. Ту-22М3:
- Максимальна швидкість: 2300 км/год
- Дальність: 7000 км
- Практична стеля: 14000 м
- Дальність застосування ракет: до 600 км (Х-22)
6. МіГ-29:
- Максимальна швидкість: 2400 км/год
- Бойовий радіус: 700-900 км
- Практична стеля: 18000 м
- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 100 км (Р-77)
7. Су-27:
- Максимальна швидкість: 2500 км/год
- Бойовий радіус: 1500 км
- Практична стеля: 18000 м
- Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 240 км.
- Дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 110 км (Р-27ЕР)
Що протиставляє Україна:
1. МіГ-29:
- Максимальна швидкість: близько 2400 км/год
- Бойовий радіус: 700-900 км
- Практична стеля: 18000 м
- озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73 (дальність до 40 км), Р-27 (до 130 км)
- Може нести деякі види ракет "повітря-земля" та бомби
2. Су-27:
- Максимальна швидкість: 2500 км/год
- Бойовий радіус: близько 1500 км.
- Практична стеля: 18000 м
- озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 км)
- Може нести різні ракети "повітря-земля" та бомби
3. Су-25:
- Максимальна швидкість: 950 км/год
- Бойовий радіус: близько 750 км.
- Практична стеля: 7000 м
- Озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо керовані ракети малої дальності
4. Су-24:
- Максимальна швидкість: 1700 км/год
- Бойовий радіус: до 1050 км.
- Практична стеля: 11000 м
- Озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря-земля" з дальністю до 200 км.
5. F-16 Fighting Falcon - багатоцільовий винищувач:
- Максимальна швидкість: близько 2120 км/год
- Бойовий радіус: 550 км
- Стеля: 15,240 м
- Двигун: один турбореактивний
- Екіпаж: 1 пілот
Можливе озброєння:
- Ракети "повітря-повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM
- Ракети "повітря-земля": AGM-65 Maverick
- Керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM
- 20-мм гармата M61 Vulcan
Дальність поразки залежить від типу озброєння, наприклад:
- AIM-120 AMRAAM: до 160 км
- AGM-65 Maverick: 22-27 км
Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20 (!), повідомив британський журнал .
Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.
На жаль, зараз складно оцінить як вплине на перебіг бойових дій поява 10-ти F16.
Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил.
Тим не менш, можна спрогнозувати як вони можуть бути використані:
1. Інтеграція F16 в існуючу систему ППО (збитих ракет буде ще більше)
2. Використання для захисту критично важливої інфраструктури (разом із додатковими Патріотами)
3. Застосування для підтримки наземних операцій
4. Проведення розвідувальних місій
У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ
F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і на цілитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.
Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена дальність якої становить близько 180 км.
Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.
У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ -35
Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:
- Командні пункти ворога
- Склади боєприпасів та палива
- Радіолокаційні станції
- Мости та інші елементи інфраструктури
- Бронетехніка (танки, БМП, БТР)
- Артилерійські установки
Що ж.
Поки що рано робити висновки.
Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил.
Одне очевидно.
Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.
А це означає:
- Підтримки з повітря російської армії буде менше
- Менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає
- Зросте кількість збитих повітряних цілей Росії
- Зросте кількість знищених штабів та складів
- Та українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.
Читайте, робіть висновки, поширюйте!