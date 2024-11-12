Як ватажок ''Луганської гвардії'' Прокопів опинився в руках Нацгвардії

Воїни батальйону Нацгвардії "Свобода" взяли у полон під Сіверськом зрадника України Германа Прокопіва, ватажка "Луганської гвардії", який був одним з тих, хто розвʼязав війну на Донбасі у 2014-му. Справжнє імʼя Прокопіва – Лі Вон Чоль, він громадянин України, який 4 березня 2014 року разом з трьома росіянами зірвав прапор України з будинку Луганської облради та підняв прапор РФ, став ватажком так званої "Луганської гвардії".

Дуже показово, що навіть попри сильні проросійські погляди у Луганську, для скоєння злочинів проти державності російські спецслужби застосовували громадян РФ, військовослужбовців. Один з тих, хто зривав прапор, був на параді на Червоній площі у Москві у формі російського спецназу. Прокопів знаходиться на даний момент у санкційному списку Євросоюзу, він у розшуку в СБУ.

Як же Прокопів потрапив у полон?

У 2022-му році він дезертирував зі своєї військової частини, не захотів воювати за "руській мір", який він же привів в Україну, і ховався з дружиною у Луганську. Російська ФСБ також оголосила його у розшук, і ось у вересні 2024-го Прокопіва спіймали, відправили назад у його військову частину, спокутувати кровʼю дезертирство.

У першому ж штурмі уся група Прокопіва була знищена бійцями "Свободи", а сам Прокопів не захотів помирати за Путіна та російську мову, і у бій не вступив, здався у полон!