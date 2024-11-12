Как главарь ''Луганской гвардии'' Прокопов оказался в руках Нацгвардии

Воины батальона Нацгвардии "Свобода" взяли в плен под Северском предателя Украины Германа Прокопива, предводителя "Луганской гвардии", который был одним из развязавших войну на Донбассе в 2014-м. Настоящее имя Прокопива – Ли Вон Чоль, он гражданин Украины, который 4 марта 2014 вместе с тремя россиянами сорвал флаг Украины из дома Луганского облсовета и поднял флаг РФ, стал главарем так называемой "Луганской гвардии".

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Дуже показово, що навіть попри сильні проросійські погляди у Луганську, для скоєння злочинів проти державності російські спецслужби застосовували громадян РФ, військовослужбовців. Один з тих, хто зривав прапор, був на параді на Червоній площі у Москві у формі російського спецназу. Прокопів знаходиться на даний момент у санкційному списку Євросоюзу, він у розшуку в СБУ.

Як же Прокопів потрапив у полон?

У 2022-му році він дезертирував зі своєї військової частини, не захотів воювати за "руській мір", який він же привів в Україну, і ховався з дружиною у Луганську. Російська ФСБ також оголосила його у розшук, і ось у вересні 2024-го Прокопіва спіймали, відправили назад у його військову частину, спокутувати кровʼю дезертирство.

У першому ж штурмі уся група Прокопіва була знищена бійцями "Свободи", а сам Прокопів не захотів помирати за Путіна та російську мову, і у бій не вступив, здався у полон!