Вишукана відпустка: 10 бутик-готелів у Парижі, які варто відвідати

Париж – це місто, де кожен куточок дихає історією та романтикою. Якщо ви хочете поринути в атмосферу розкоші та витонченості, бутик-готелі – саме те, що вам потрібно. Вирушаймо в захоплюючу подорож найпрекраснішими готелями Парижа, де кожна деталь створена, щоб дивувати та зачаровувати. Пристебніть ремені – поїхали! Ми представляємо список 10 найгарніших бутик-готелів Парижа, складений на основі відгуків і рейтингів мандрівників.

Le Royal Monceau – Raffles Paris

Вишукний бутик-готель у серці Парижа, відреставрований всесвітньо відомим дизайнером Філіппом Старком. Його креативність надала готелю унікального стилю та атмосфери.

Адреса: 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.raffles.com/paris/?goto=fiche_hotel&code_hotel

Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Royal Monceau розташований лише за 500 метрів від Тріумфальної арки та Єлисейських полів. Це ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися прогулянками паризькими вулицями.

Готель пропонує просторі апартаменти, обладнані всім необхідним для комфортного перебування. У ванних кімнатах – продукція Clarins.

У Le Royal Monceau є басейн і спа-центр, де гості можуть розслабитися або пройти професійні процедури догляду за тілом. Для любителів кіно передбачено затишний кінотеатр, де можна насолодитися фільмами в приємній компанії.

Готель порадує гостей вишуканими ресторанами. La Cuisine пропонує різноманітні сніданки, а Matsuhisa Paris славиться сучасною японською кухнею. Тут також проводяться кулінарні майстер-класи, де можна навчитися готувати вишукані страви.

Цей готель приваблює закоханих з усього світу. Проведіть романтичну відпустку в цьому магічному місці. Le Royal Monceau – це розкішний відпочинок в одному з найкращих бутик-готелів Парижа, місце, де ваша мрія стане реальністю.

Hôtel de Crillon – A Rosewood Hotel

Затишні номери в найкращих бутик-готелях Парижа. Джерело: Image by Peter Weideman from Pixabay Затишні номери в найкращих бутик-готелях Парижа. Джерело: Image by Peter Weideman from Pixabay

Розкішний бутик-готель із видом на площу Згоди в самому серці Парижа.

Адреса: 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hôtel de Crillon – це не просто бутик-готель, це ікона Парижа. Він уособлює душу міста, його справжню елегантність і позачасову велич.

Готель пропонує розкішні люкси, де кожна деталь продумана до найменших нюансів. Насолоджуйтесь краєвидами на внутрішній двір або вулицю Rue Boissy d’Anglas із просторого однокімнатного люксу.

Рекомендуємо відвідати розкішний спа-центр Sense Spa, де на вас чекають унікальні процедури та релакс.

Ресторани Hôtel de Crillon запрошують у гастрономічну подорож світом французької кухні:

L’Écrin : пориньте у світ кулінарних шедеврів під керівництвом шеф-кухаря Бориса Кампанелли та сомельє Ксав’є Туїза.

: пориньте у світ кулінарних шедеврів під керівництвом шеф-кухаря Бориса Кампанелли та сомельє Ксав’є Туїза. Butterfly Pâtisserie : насолоджуйтесь ексклюзивними кондитерськими виробами від Матьє Карлена.

: насолоджуйтесь ексклюзивними кондитерськими виробами від Матьє Карлена. Nonos & Comestibles par Paul Pairet: сучасна та позачасова кухня в мальовничому ресторані.

Hôtel de Crillon був свідком багатьох історичних подій. Це також ідеальне місце для проведення розкішного весілля чи інших важливих заходів.

Якщо ви мрієте про незабутнє перебування в затишному бутик-готелі Парижа, Hôtel de Crillon – ваш вибір. Реалізуйте свої найвишуканіші бажання та насолоджуйтесь величчю цього готелю.

Le Bristol Paris – Oetker Collection

Затишний бутик-готель, що є символом величі та мистецтва. Він уособлює душу Парижа та його справжню елегантність.

Адреса: 112 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.oetkercollection.com/fr/hotels/le-bristol-paris/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Готель пропонує 190 розкішних номерів і люксів. Кожен простір – це оаза комфорту та стилю. Насолоджуйтесь простором, світлом і оригінальними деталями в кожному номері.

Le Bristol Paris славиться своїми ресторанами:

Epicure : гастрономічний ресторан із трьома зірками Michelin, де шеф-кухар Ерік Фрешон творить магію на тарілках.

: гастрономічний ресторан із трьома зірками Michelin, де шеф-кухар Ерік Фрешон творить магію на тарілках. 114 Faubourg : брассері-ресторан із однією зіркою Michelin для вишуканих обідів.

: брассері-ресторан із однією зіркою Michelin для вишуканих обідів. Café Antonia: затишне місце для сніданку чи чашки ароматної кави.

Унікальний сад готелю дозволяє усамітнитися серед зелені та квітів, створюючи міський рай.

Спа-центр Le Bristol Paris пропонує 8 кабінетів для процедур, наповнених денним світлом, сауну та персоналізований підхід до вашої краси. Пориньте в релаксацію та догляд за собою.

Le Bristol Paris – найкращий вибір для першокласного паризького досвіду. З фантастичними зручностями та вишуканою кухнею, це місце, де ваша мрія про розкіш стане реальністю.

Mandarin Oriental – Paris

Комфорт у кожній деталі в топових бутик-готелях Парижа. Джерело: Image by EDDIE LEE from Pixabay Комфорт у кожній деталі в топових бутик-готелях Парижа. Джерело: Image by EDDIE LEE from Pixabay

Ідеальний бутик-готель для романтичної подорожі в центрі Парижа. Тут ви можете створити незабутні спогади, оточені розкішшю та елегантністю.

Адреса: 251 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France

Вебсайт: https://www.mandarinoriental.com/en/paris/place-vendome?src=loc.local_listing.mopar.ggl

Рейтинг: 4.6 ⭐

Готель пропонує 99 розкішних номерів і 39 шикарних люксів, кожен із винятково витонченою та стильною атмосферою. Усі люкси унікально декоровані, поєднуючи паризький шик і східну розкіш. І, звісно, захоплюючі панорамні краєвиди.

Mandarin Oriental порадує внутрішнім садом у мінімалістичному стилі. Тут можна насолодитися природою та усамітненням у серці міста. Ресторан Camélia – екологічно свідомий заклад, де гості можуть скуштувати вишукані страви з найсвіжіших продуктів. Також є Bar 8, де можна розслабитися в шикарній обстановці.

Спа-центр Mandarin Oriental пропонує професійні східні процедури, релаксацію та відновлення сил.

Mandarin Oriental – топовий бутик-готель у Парижі, де на вас чекають пишнота, витонченість і безкомпромісний сервіс.

Shangri-La Hotel – Paris

Елегантний бутик-готель у Парижі, лише за 100 метрів від станції метро Ієна та 1,1 км від Єлисейських полів. Ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися містом у всій його красі.

Адреса: 10 Av. d’Iéna, 75116 Paris, France

Вебсайт: https://www.shangri-la.com/paris/shangrila/

Рейтинг: 4.7 ⭐

У Shangri-La ви знайдете 99 розкішних і комфортних люксів. Деякі номери мають чудовий вид на Ейфелеву вежу, додаючи романтики та магії. Чудовий внутрішній сад зачаровує своїм унікальним стилем.

Shangri-La пропонує вишукану французьку кухню в ресторані L’Abeille із двома зірками Michelin. А Shang Palace запрошує скуштувати автентичну китайську кухню. Смак і витонченість – девіз готелю.

Для відновлення та релаксації гості можуть відвідати розкішний спа-центр, де всі процедури індивідуалізовані.

Shangri-La Hotel – унікальне місце, де найкращі враження від Парижа залишаться з вами надовго.

The Peninsula Paris

Ідеальні бутик-готелі в Парижі. Джерело: Image by Sanchezzayas from Pixabay Ідеальні бутик-готелі в Парижі. Джерело: Image by Sanchezzayas from Pixabay

Цей бутик-готель розташований лише за 400 метрів від Тріумфальної арки. Це означає, що ви опинитеся в серці Парижа, серед його історичних пам’яток.

Адреса: 19 Av. Kléber, 75116 Paris, France

Вебсайт: https://www.peninsula.com/en/paris/5-star-luxury-hotel-16th-arrondissement

Рейтинг: 4.7 ⭐

Усі 200 апартаментів The Peninsula Paris прикрашені творами мистецтва та елегантними меблями. Тут є просторі гардеробні з зручним місцем для зберігання багажу та одягу. На даху розташований ресторан із круговою панорамою Парижа, де можна насолодитися приголомшливою кухнею та відмінним сервісом.

Спа-центр The Peninsula Paris дозволяє розслабитися та забути про турботи. Критий басейн довжиною 22 метри – рай для любителів води.

Персонал The Peninsula Paris завжди готовий допомогти. Відгуки гостей підкреслюють увагу до деталей і привітність персоналу.

The Peninsula Paris – чарівний бутик-готель у Парижі, де розкіш поєднується з комфортом, а кожен момент незабутній.

Park Hyatt Paris-Vendôme

Розкішний бутик-готель у Парижі, розташований за 3 хвилини ходьби від кабаре Moulin Rouge. Пропонує спа, два ресторани та літню терасу.

Адреса: 5 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/park-hyatt-paris-vendome/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Park Hyatt Paris-Vendôme – справжнє втілення паризької розкоші. Він обіцяє незабутні враження для своїх гостей.

Готель вражає продуманим дизайном. Кожна деталь, від меблів до текстилю, створена з любов’ю до елегантності та комфорту. У готелі є 8 конференц-залів загальною площею понад 500 квадратних метрів, що робить його ідеальним місцем для ділових зустрічей і заходів.

Готель пишається своїми ресторанами, відзначеними зіркою Michelin. Тут можна насолодитися вишуканою кухнею та неперевершеним сервісом. Спа-центр Park Hyatt Paris-Vendôme займає 250 квадратних метрів. Тут можна розслабитися, насолоджуючись процедурами та доглядом за собою. Також є фітнес-центр, сауна та турецька лазня для турботи про здоров’я гостей.

Park Hyatt Paris-Vendôme – комфортний бутик-готель у Парижі, де кожен момент стає незабутньою історією.

Hôtel Plaza Athénée

Коктейльний бар у шикарних бутик-готелях Франції. Джерело: Image wurliburli from Pixabay Коктейльний бар у шикарних бутик-готелях Франції. Джерело: Image wurliburli from Pixabay

Стильний бутик-готель, розташований на престижній авеню Монтень у Парижі. Він знаходиться за декілька кроків від Єлисейських полів і набережної Сени. Ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися гламуром Парижа.

Адреса: 25 Av. Montaigne, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/paris/hotel-plaza-athenee

Рейтинг: 4.6 ⭐

Усередині готелю на вас чекають елегантні номери з мармуровими ванними кімнатами. Вибір із 80 типів подушок забезпечить спокійний сон. Деякі номери пропонують краєвид на Ейфелеву вежу.

Гості Hôtel Plaza Athénée мають безкоштовний доступ до спа-центру, де можна розслабитися та насолодитися процедурами. Це чудовий спосіб подарувати собі заслужений відпочинок.

У Hôtel Plaza Athénée є п’ять ресторанів, де можна насолодитися вишуканою французькою кухнею. Також працює коктейльний бар.

Hôtel Plaza Athénée – місце, де розкіш поєднується з комфортом, а уважний персонал готовий зробити ваше перебування незабутнім.

Four Seasons Hotel – George V, Paris

Комфортний бутик-готель для незабутнього унікального досвіду. Він ідеально розташований у Золотому трикутнику Парижа, неподалік від історичних Єлисейських полів.

Адреса: 31 Av. George V, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/paris/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Hotel George V – архітектурна пам’ятка в стилі ар-деко, побудована в 1928 році. Просторі люкси з видом на Ейфелеву вежу вітають вас після дня, проведеного у вузьких вуличках Парижа.

Готель має три ресторани, які разом отримали шість зірок Michelin, і славиться широким вибором вишуканої кухні.

Новий розкішний спа-центр, елегантний басейн і внутрішній дворик для відпочинку з келихом вина з приватного льоху – лише деякі з принад цього дивовижного місця.

Four Seasons Hotel George V – справжня перлина Парижа, його архітектурна спадщина, розкішні зручності та вишуканий сервіс зроблять ваше перебування незабутнім.

Saint James Paris

Романтика в атмосферних бутик-готелях Парижа. Джерело: Image rolypolys from Pixabay Романтика в атмосферних бутик-готелях Парижа. Джерело: Image rolypolys from Pixabay

Унікальний бутик-готель у серці Парижа. Розташований у престижному районі, він пропонує унікальний досвід для гостей.

Адреса: 5 Pl. du Chancelier Adenauer, 75116 Paris, France

Вебсайт: https://www.saint-james-paris.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Saint James Paris розташований в елегантній будівлі 19 століття, оточеній власним садом. Ця архітектурна перлина поєднує розкіш і комфорт. Усі номери та люкси оформлені в вишуканому стилі. Кондиціонер і безкоштовний Wi-Fi – лише деякі з зручностей, що чекають на гостей.

Saint James Paris співпрацює з відомим б’юті-брендом Guerlain, щоб запропонувати гостям унікальні спа-процедури. На вас чекає розкішний досвід у спа-центрі, де можна розслабитися та подбати про своє самопочуття.

Готель запрошує відвідати затишний ресторан Bellefeuille, де на вас чекає вишукана кухня. Це ідеальне місце для романтичної вечері чи зустрічі з друзями.

Saint James Paris – не просто готель, це унікальне місце, де історія, розкіш і комфорт поєднуються в одне ціле.

Ці бутик-готелі Парижа обрані за їхній унікальний дизайн, високий рівень сервісу та чудове розташування. Вони пропонують гостям унікальний досвід перебування в серці Франції. Зрештою, Париж – це не просто місто, це мрія, втілена в камені та склі. І кожен із цих бутик-готелів – це своя унікальна історія, яку варто пережити.