Изысканный отпуск: 10 бутик-отелей в Париже, которые стоит посетить

Париж – город, где каждый уголок дышит историей и романтикой. Если вы хотите погрузиться в атмосферу роскоши и изящества, бутик-гостиница – именно то, что вам нужно. Отправимся в увлекательное путешествие по самым прекрасным отелям Парижа, где каждая деталь создана, чтобы удивлять и очаровывать. Пристегните ремни – поехали! Мы представляем список 10 самых красивых бутик-отелей Парижа, составленный на основе отзывов и рейтингов путешественников.

Le Royal Monceau – Raffles Paris

Изыскательный бутик-отель в сердце Парижа, отреставрированный всемирно известным дизайнером Филиппом Старком. Его креативность придала гостинице уникальный стиль и атмосферу.

Адрес : 37 Av. Hoche, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.raffles.com/paris/?goto=fiche_hotel&code_hotel

Рейтинг : 4.5 ⭐

Le Royal Monceau расположен всего в 500 метрах от Триумфальной арки и Елисейских полей. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться прогулками по парижским улицам.

Отель предлагает просторные апартаменты, оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания. В ванных комнатах есть продукция Clarins.

В Le Royal Monceau есть бассейн и спа, где гости могут расслабиться или пройти профессиональные процедуры по уходу за телом. Для любителей кино предусмотрен уютный кинотеатр, где можно насладиться фильмами в приятной компании.

Отель порадует гостей роскошными ресторанами. La Cuisine предлагает разнообразные завтраки, а Matsuhisa Paris славится современной японской кухней. Здесь также проводятся кулинарные мастер-классы, где можно научиться готовить изысканные блюда.

Этот отель привлекает влюбленных со всего мира. Проведите романтический отпуск в этом волшебном месте. Le Royal Monceau – это роскошный отдых в одном из самых лучших бутик-отелей Парижа, место, где ваша мечта станет реальностью.

Hôtel de Crillon – A Rosewood Hotel

Уютные номера в лучших бутик-гостиницах Парижа. Источник: Image by Peter Weideman from Pixabay

Роскошный бутик-отель с видом на площадь Согласия в самом сердце Парижа.

Адрес : 10 Pl. de la Concorde, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

Рейтинг : 4.7 ⭐

Hôtel de Crillon – это не просто бутик-гостиница, это икона Парижа. Он олицетворяет душу города, его подлинную элегантность и вневременное величие.

Отель предлагает роскошные люксы, где каждая деталь продумана до самых маленьких нюансов. Наслаждайтесь видами на внутренний двор или улицу Rue Boissy d'Anglas из просторного однокомнатного люкса.

Рекомендуем посетить роскошный спа-центр Sense Spa, где вас ждут уникальные процедуры и релакс.

Рестораны Hôtel de Crillon приглашают в гастрономическое путешествие по миру французской кухни:

L'Écrin : погрузитесь в мир кулинарных шедевров под руководством шеф-повара Бориса Кампанеллы и сомелье Ксавье Туиза.

: погрузитесь в мир кулинарных шедевров под руководством шеф-повара Бориса Кампанеллы и сомелье Ксавье Туиза. Butterfly Pâtisserie : наслаждайтесь эксклюзивными кондитерскими изделиями от Матье Карлена.

: наслаждайтесь эксклюзивными кондитерскими изделиями от Матье Карлена. Nonos & Comestibles par Paul Pairet : современная и вневременная кухня в живописном ресторане.

Hôtel de Crillon был свидетелем многих исторических событий. Это также идеальное место для проведения роскошной свадьбы или других важных мероприятий.

Hôtel de Crillon это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Парижа. Реализуйте свои изысканные желания и наслаждайтесь величием этого отеля.

Le Bristol Paris – Oetker Collection

Уютный бутик-отель, символ величия и искусства. Он олицетворяет душу Парижа и его подлинную элегантность.

Адрес : 112 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.oetkercollection.com/fr/hotels/le-bristol-paris/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Отель предлагает 190 роскошных номеров и люксов. Каждое пространство – это оаза комфорта и стиля. Наслаждайтесь простором, светом и оригинальными деталями в каждом номере.

Le Bristol Paris славится своими ресторанами:

Epicure : гастрономический ресторан с тремя звездами Michelin, где шеф-повар Эрик Фрешон творит магию на тарелках.

: гастрономический ресторан с тремя звездами Michelin, где шеф-повар Эрик Фрешон творит магию на тарелках. 114 Faubourg : брассери-ресторан с одной звездой Michelin для изысканных обедов.

: брассери-ресторан с одной звездой Michelin для изысканных обедов. Café Antonia : уютное место для завтрака или чашки ароматного кофе.

Уникальный сад отеля позволяет уединиться среди зелени и цветов, создавая городской рай.

Le Bristol Paris предлагает 8 кабинетов для процедур, наполненных дневным светом, сауну и индивидуальный подход к вашей красоте. Погрузитесь в релаксацию и уход за собой.

Le Bristol Paris – самый лучший выбор для первоклассного парижского опыта. С фантастическими удобствами и изысканной кухней это место, где ваша мечта о роскоши станет реальностью.

Mandarin Oriental – Париж

Комфорт в каждой детали в топовых бутик-гостиницах Парижа. Источник: Image by EDDIE LEE from Pixabay

Идеальный бутик-гостиница для романтического путешествия в центре Парижа. Здесь вы можете создать незабываемые воспоминания, окруженные роскошью и элегантностью.

Адрес : 251 Rue Saint-Honoré, 75001 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.mandarinoriental.com/en/paris/place-vendome?src=loc.local_listing.mopar.ggl

Рейтинг : 4.6 ⭐

Отель предлагает 99 роскошных номеров и 39 шикарных люксов, каждый с изящной и стильной атмосферой. Все люксы уникально декорированы, сочетая парижский шик и восточную роскошь. И, конечно, увлекательные панорамные виды.

Mandarin Oriental порадует внутренний сад в минималистическом стиле. Здесь можно насладиться природой и уединением в сердце города. Ресторан Camélia – экологически сознательное заведение, где гости могут отведать изысканные блюда из свежих продуктов. Также есть Bar 8, где можно расслабиться в шикарной обстановке.

Mandarin Oriental предлагает профессиональные восточные процедуры, релаксацию и восстановление сил.

Mandarin Oriental – топовый бутик-отель в Париже, где вас ждут великолепие, изящество и бескомпромиссный сервис.

Shangri-La Hotel – Париж

Элегантный бутик-отель в Париже, всего в 100 метрах от станции метро Иена и 1,1 км от Елисейских полей. Идеальное место для тех, кто хочет насладиться городом во всей его красоте.

Адрес : 10 Av. d'Iéna, 75116 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.shangri-la.com/paris/shangrila/

Рейтинг : 4.7 ⭐

В Shangri-La вы найдёте 99 роскошных и комфортных люксов. Некоторые номера имеют отличный вид на Эйфелеву башню, добавляя романтики и магии. Прекрасный внутренний сад очаровывает своим уникальным стилем.

Shangri-La предлагает изысканную французскую кухню в ресторане L'Abeille с двумя звездами Michelin. А Shang Palace приглашает отведать аутентичную китайскую кухню. Вкус и изящество – девиз отеля.

Для восстановления и релаксации гости могут посетить роскошный спа-центр, где все процедуры индивидуализированы.

Shangri-La Hotel – уникальное место, где самые лучшие впечатления от Парижа останутся с вами надолго.

The Peninsula Paris

Идеальные бутик-отели в Париже. Источник: Image by Sanchezzayas from Pixabay

Этот бутик-отель расположен всего в 400 метрах от Триумфальной арки. Это означает, что вы очутитесь в сердце Парижа, среди его исторических достопримечательностей.

Адрес : 19 Av. Kléber, 75116 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.peninsula.com/en/paris/5-star-luxury-hotel-16th-arrondissement

Рейтинг : 4.7 ⭐

Все 200 апартаментов The Peninsula Paris украшены произведениями искусства и элегантной мебелью. Здесь есть просторные гардеробные с удобным местом для хранения багажа и одежды. На крыше расположен ресторан с круговой панорамой Парижа, где можно насладиться потрясающей кухней и отличным сервисом.

В спа-центре Peninsula Paris можно расслабиться и забыть о заботах. Крытый бассейн длиной 22 метра – рай для любителей воды.

Персонал The Peninsula Paris всегда готов помочь. Отзывы гостей подчеркивают внимание к деталям и радушие персонала.

The Peninsula Paris – очаровательный бутик-отель в Париже, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый момент незабываем.

Park Hyatt Paris-Vendôme

Роскошный бутик-отель в Париже, расположенный в 3 минутах ходьбы от кабаре Moulin Rouge. Предлагается спа, два ресторана и летняя терраса.

Адрес : 5 Rue de la Paix, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/park-hyatt-paris-vendome/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Park Hyatt Paris-Vendôme – настоящее воплощение парижской роскоши. Он обещает незабываемые впечатления для своих гостей.

Отель поражает продуманным дизайном. Каждая деталь от мебели до текстиля создана с любовью к элегантности и комфорту. В отеле есть 8 конференц-залов общей площадью более 500 квадратных метров, что делает его идеальным местом для деловых встреч и мероприятий.

Отель гордится своими ресторанами, отмеченными звездой Michelin. Здесь можно насладиться изысканной кухней и непревзойденным сервисом. Спа-центр Park Hyatt Paris-Vendôme занимает 250 квадратных метров. Здесь можно расслабиться, наслаждаясь процедурами и уходом за собой. Также есть фитнес-центр, сауна и турецкая баня для заботы о здоровье гостей.

Park Hyatt Paris-Vendôme – комфортный бутик-отель в Париже, где каждый момент становится незабываемой историей.

Hôtel Plaza Athénée

Коктейльный бар в шикарных бутик-гостиницах Франции. Источник: Image wurliburli from Pixabay

Стильный бутик-отель расположен на престижной авеню Монтень в Париже. Он находится в нескольких шагах от Елисейских полей и набережной Сены. Идеальное место для тех, кто хочет насладиться гламуром Парижа.

Адрес : 25 Av. Montaigne, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/hotel-plaza-athenee

Рейтинг : 4.6 ⭐

Внутри отеля вас ждут элегантные номера с мраморными ванными комнатами. Выбор из 80 подушек обеспечит спокойный сон. Некоторые номера предлагают вид на Эйфелеву башню.

Гости Hôtel Plaza Athénée предоставляют бесплатный доступ в спа, где можно расслабиться и насладиться процедурами. Это отличный способ подарить себе заслуженный отдых.

В Hôtel Plaza Athénée есть пять ресторанов, где можно насладиться изысканной французской кухней. Также работает коктейльный бар.

Hôtel Plaza Athénée – место, где роскошь сочетается с комфортом, а внимательный персонал готов сделать ваше пребывание незабываемым.

Four Seasons Hotel – George V, Париж

Удобный бутик-отель для незабываемого уникального опыта. Он идеально расположен в Золотом треугольнике Парижа, недалеко от исторических Елисейских полей.

Адрес : 31 Av. George V, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.fourseasons.com/paris/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Hotel George V – архитектурный памятник в стиле ар-деко, построенный в 1928 году. Просторные люксы с видом на Эйфелеву башню поздравляют вас после дня, проведённого в узких улочках Парижа.

Отель располагает тремя ресторанами, которые вместе получили шесть звезд Michelin, и славится широким выбором изысканной кухни.

Новый роскошный спа-центр, элегантный бассейн и внутренний дворик для отдыха с бокалом вина из частного погреба – лишь некоторые из прелестей этого удивительного места.

Four Seasons Hotel George V – настоящая жемчужина Парижа, его архитектурное наследие, роскошные удобства и изысканный сервис сделают ваше пребывание незабываемым.

Saint James Paris

Романтика в атмосферных бутик-гостиницах Парижа. Источник: Image rolypolys from Pixabay

Уникальный бутик-гостиница в сердце Парижа. Расположенный в престижном районе, он предлагает уникальный опыт для гостей.

Адрес : 5 Pl. du Chancelier Adenauer.

Вебсайт : https://www.saint-james-paris.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Saint James Paris расположен в элегантном здании 19 века, окруженном собственным садом. Эта архитектурная жемчужина совмещает роскошь и комфорт. Все номера и люксы оформлены в изысканном стиле. Кондиционер и бесплатный Wi-Fi – лишь некоторые из удобств, ожидающих гостей.

Saint James Paris сотрудничает с известным бьюти-брендом Guerlain, чтобы предложить гостям уникальные спа-процедуры. Вас ожидает роскошный опыт в спа-центре, где можно расслабиться и позаботиться о своем самочувствии.

Отель приглашает посетить уютный ресторан Bellefeuille, где вас ждет изысканная кухня. Это идеальное место для романтического ужина или встречи с друзьями.

Saint James Paris – не просто отель, это уникальное место, где история, роскошь и уют сочетаются в одно целое.

Эти бутик-отели Парижа выбраны за их уникальный дизайн, высокий уровень сервиса и отличное расположение. Они предлагают гостям уникальный опыт пребывания в сердце Франции. В конце концов Париж – это не просто город, это мечта, воплощенная в камне и стекле. И каждый из этих бутик-гостиниц – это своя уникальная история, которую стоит пережить.