Відомі споруди Риму: Топ-12 найкрасивіших будівель італійської столиці

Римська архітектура, як сучасна, так і стародавня, поєднана з справжніми шедеврами інженерного мистецтва, відома у всьому світі. Одна з найбагатших столиць за культурою та історією, вона демонструє велику кількість скарбів, що відображають особливий стиль. Деякі будівлі мають понад тисячу років, свідчачи про рівень цивілізації, якого досягло місто протягом століть. Відвідуючи італійську столицю, ми рекомендуємо оглянути принаймні кілька відомих будівель Риму з наступного списку, які точно залишать приємні спогади про подорож та атмосферні фотографії.

Колізей

Відкрившись ще у 80 році н.е., ця відома споруда Риму ніколи не припиняє вражати всіх. Колізей, раніше відомий як Амфітеатр Флавіїв, був гігантською ареною діаметром близько 500 метрів. Він міг вмістити понад 50 тисяч глядачів (за деякими оцінками, до 80 тисяч), які могли швидко покинути місце завдяки мережі виходів, названих "воміторіями". Масивний амфітеатр використовувався для багатьох змагань, включно з кривавими боями не на життя, а на смерть. У період розквіту Колізей був прикрашений мармуровими статуями в кожній із численних арок. Незважаючи на свій поважний вік, амфітеатр приймає гостей, даруючи незабутні враження. Радимо не лише сфотографуватися перед культовими арками, а й зазирнути всередину та дослідити руїни. Туристи можуть ступити на арену, де відбувалися жахливі вистави, а також спуститися в підземелля, де гладіатори чекали своєї долі.

Базиліка Святого Петра

Неймовірна церква, прикрашена золотом і мармуром. Джерело: Image Mauricio A./Pixabay Неймовірна церква, прикрашена золотом і мармуром. Джерело: Image Mauricio A./Pixabay

Кількість церков у італійській столиці перевищує 900. Однак одна з найвідоміших будівель Риму — Базиліка Святого Петра — заслуговує особливої уваги. Усередині можна побачити культові твори мистецтва Мікеланджело, Карла Мадерно, Браманте, Берніні та інших. Церква вражає розмірами та може вмістити 20 тисяч осіб. Окремим твором мистецтва базиліки є купол, будівництво якого завершилося у 1614 році. Інтер’єр цієї видатної будівлі вишукано прикрашений величезною кількістю мармуру та золота, включно з картинами та скульптурами італійського Ренесансу. Вершина цієї відомої будівлі в Римі, Італія, пропонує неймовірні краєвиди на площу Святого Петра та розташована неподалік від найпопулярніших туристичних місць, таких як Ватиканські музеї та Сикстинська капела.

Театр Марцелла

Однією з центральних культурних особливостей у найкращі часи Римської імперії були не лише криваві гладіаторські бої та спортивні заходи, а й знамениті театральні вистави. Одна з найвідоміших будівель Риму — Театр Марцелла — заслуговує особливої уваги. Розташований на східному березі річки Тибр у центрі історичного району столиці, театр за формою та дизайном нагадує знаменитий Колізей. Ви можете побачити велику кількість арок на зовнішніх стінах, але масштаб самої будівлі, звісно, не такий великий. Будівництво Театру Марцелла завершилося у 13 році н.е. за правління Августа Цезаря. Відтоді значна частина колись знаменитого закладу зруйнувалася, але більшість стін і сам фундамент залишилися в хорошому стані.

Вітторіано

Ця римська будівля, яку називають "весільним тортом", розташована на знаменитій площі Венеції. Біла мармурова будівля, зведена на схилі Капітолійського пагорба, викликала суперечливі думки з моменту відкриття. Вітторіано, або Вівтар Батьківщини, був побудований на честь першого короля об’єднаної Італії, Віктора Емануїла II. Комплекс включає музей, але найцікавішим є верхній рівень "весільного торта". Верхній ярус пам’ятника, до якого можна дістатися скляним ліфтом, пропонує панорамний вид на місто. У ясний день видно майже всю столицю, включно з околицями та мальовничими пагорбами за містом.

Пантеон

Відомі будівлі можна знайти майже на кожному кроці в Римі. Однак одна з найкраще збережених стародавніх будівель заслуговує особливої уваги. Пантеон — це стародавня споруда, зведена у 128 році н.е. римським імператором Адріаном. Будівля була спроєктована як храм на честь 12 найважливіших божеств. Пізніше, у 608 році, Пантеон був перетворений на християнську церкву. Пантеон вражає розмірами. Окулюс, круглий отвір діаметром 9 метрів, розташований у центрі напівсферичного купола. Це єдине джерело світла, що символізує зв’язок між небом і храмом. Усередині будівлі можна побачити гробниці Віктора Емануїла II та інших видатних італійців, включно з Рафаелем.

Палаццо делла Чивілта Італіана

Палаццо делла Чивілта Італіана, більш відомий як "квадратний Колізей", був побудований у 1942 році для Всесвітньої виставки за наказом Муссоліні. Проєкт реалізували Маріо Романо, Джованні Гуерріні та Ернесто Ла Падула, одні з найшанованіших архітекторів свого часу. Друга світова війна завадила планам грандіозного відкриття культової будівлі в Римі, але, незважаючи на її чітко фашистську архітектуру, вона все ще стоїть в італійській столиці. Палац Італійської Цивілізації задумувався як музей, у якому скульптури мали зберігатися в напіввідкритому середовищі. Будівля покрита білим мармуром і включає велику кількість лоджій, прикрашених статуями, подібно до культового римського пам’ятника — Колізею. Зараз Палаццо делла Чивілта Італіана займає бренд Fendi, тому на першому поверсі часто проводяться виставки, відкриті для всіх.

Музей Ара Пачіс

Ця римська будівля вирізняється скляним фасадом і прямими білими лініями на противагу контрастному поєднанню італійських архітектурних стилів і вигорілих пастельних кольорів. Музей Ара Пачіс був спроєктований Річардом Мейєром, відомим американським архітектором. Колись частина великого комплексу, стародавній вівтар тепер є центральним елементом музею. Мармурова споруда була побудована у 13 році до н.е. на честь імператора Августа і використовувалася, парадоксально, для жертвоприношень богині Миру (Pax). Вівтар вирізняється складністю декоративних елементів із фризами, що зображують битви, фігури та процесії.

Замок Святого Ангела

Чудовий замок у Римі. Джерело: Image 5786499/Pixabay Чудовий замок у Римі. Джерело: Image 5786499/Pixabay

Одна з найкращих будівель Риму — Замок Святого Ангела. Ця велична циліндрична будівля розташована вздовж річки Тибр. Побудований за правління Адріана, Замок Святого Ангела призначався для використання як гробниця римського імператора. Будівництво почалося приблизно у 123 році н.е. Досі вчені не змогли визначити місце поховання Адріана. За однією з версій, імператора кремували, а його прах розвіяли над замком. У 400 році н.е. будівлю перетворили на військову фортецю під час численних битв Римської імперії з германськими племенами. Сьогодні одна з найвідоміших будівель Риму приваблює мільйони туристів з усього світу. До Замку Святого Ангела можна дістатися мостом, що з’єднує культову будівлю з протилежним берегом Тибру.

Палаццо Доріа Памфілі

Ця красива будівля в Римі, яку часто несправедливо обходять увагою через її розташування на Віа дель Корсо — активній, завжди гамірній вулиці, заповненій мережевими магазинами. Галерея Доріа Памфілі була спроєктована у XVII столітті відомим італійським архітектором Франческо Ніколетті. Будівля отримала свою назву завдяки родині Доріа, яка володіла галереєю та самою будівлею від початку її заснування. За зовні строгим фасадом ховається мальовничий дворик. Однак особливу увагу заслуговує музей на верхньому поверсі. Головна галерея, що складається лише з чотирьох коридорів, наповнена мармуровими скульптурами, картинами, фресками та іншими творами мистецтва. У дзеркальній залі Палаццо Доріа Памфілі, яка майже завжди залишається напівпорожньою, можна знайти портрет Папи Інокентія X пензля Веласкеса, а також картини Тінторетто та Караваджо. Колекція галереї налічує понад 400 унікальних і різноманітних творів. У поєднанні з прикрашеними залами це створює враження перебування в особливому, незабутньому місці.

MAXXI

Популярна будівля в Римі, яка не є стародавньою спорудою, є домом для Національного музею мистецтв Італії XXI століття. MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) був створений відомою британською архітекторкою Захою Хадід. Будівля виділяється серед класичних стародавніх споруд і середньовічних палаців своїми вигнутими металевими трубами та зігнутими сходами. Музей розташований у популярному районі Фламініо, приваблюючи еклектичних, творчих відвідувачів, які хочуть дослідити унікальну архітектуру MAXXI та його мистецькі колекції з усього світу. Найбільш варті уваги величні сталеві та скляні інсталяції.

Квартал Коппеде

Джино Коппеде, відомий італійський архітектор і скульптор, отримавши повну свободу для проєктування нового району в столиці у 1917 році, вирішив не зупинятися на одному стилі. Квартал Коппеде — це не просто одна будівля для огляду в Римі, а цілий комплекс будівель, що оточують площу Мінчо. Деталі в стилі ар-нуво, готичні акценти, грецькі та середньовічні впливи: роботи Джино Коппеде вражають своєю багатогранністю та різноманітністю. На жаль, культові будівлі Риму зараз закриті для публіки, оскільки всередині розташовані приватні офіси та квартири. Проте ми рекомендуємо прогулятися районом Трієсте, щоб побачити численні декоративні деталі еклектичних фасадів. Ви навіть можете побачити величезні зовнішні люстри!

Казино дель Бель Респіро

Дорога до Казино дель Бель Респіро пролягає через найбільший парк столиці, Віллу Памфілі, прогулянка яким приносить задоволення завдяки мальовничим полям і високим соснам. Ця вишукана будівля в Італії, Римі, була побудована у 1644 році. На жаль, вілла закрита для публіки, але її зовнішній вигляд вартий короткої прогулянки. Сама будівля оточена різьбленими декоративними фігурами, які натякають на неймовірний інтер’єр, прихований за блакитними віконницями.