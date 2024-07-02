Повномасштабне військове вторгнення в Україну триває. Тож волонтерські організації намагаються забезпечити захисників найнеобхіднішими побутовими дрібничками, що допоможуть подолати складні моменти польового побуту. Компанія Vandal Vape запропонувала надзвичайно важливу акцію, що допоможе одночасно подбати про довкілля та допомогти нашим героїчним бійцям на фронті.

Навіщо потрібно збирати та надсилати використані одноразки?

У побуті бійців ЗСУ кожний повербанк – на вагу золота. Адже не завжди є можливість зарядити той або інший електронний пристрій – планшет, смартфон, рацію або тепловізор. Для виготовлення саморобного павербанка волонтери навчились використовувати літієві батарейки, які застосовують в pod-системах – вейпах одноразового використання.

Коли такі пристрої більше не придатні для використання за прямим призначенням, з них можна вилучити елементи живлення. Для виготовлення павербанка доведеться зібрати не менш від 20 таких батарейок! Отже, все що вам потрібно – це просто збирати непотрібні більше "одноразки" та надсилати за вказаною адресою. Більше деталей ви знайдете на сайті vandalvape.online.

Виготовлення павербанків з вживаних pod-систем: ініціатива для допомоги ЗСУ та захисту екології Виготовлення павербанків з вживаних pod-систем: ініціатива для допомоги ЗСУ та захисту екології

Чому так важливо збирати використані pod-системи?

Звісно, палити або ні, використовувати традиційні тютюнові вироби або електронні цигарки – особиста справа кожного. Та чи знаєте ви, наскільки такі вироби критично шкідливі для екології планети? Ось лише декілька фактів, яких, можливо ви не знали:

Одноразові електронні цигарки, що потрапили на сміттєзвалище – це пластик та метал, тобто речовини, які розкладатимуться протягом багатьох років, утворюючи токсичні сполуки, що забруднюють воду та ґрунт.

Отруйні сполуки літію, що міститься всередині акумулятору, надзвичайно небезпечні. Потрапляючи в організм людини, вони здатні призводити до тяжких захворювань.

Небезпечні токсини, які встигли потрапити до ґрунтових вод, а потім – водоймищ, можуть накопичуватись в тілі риб, а це, відповідно, робить небезпечними для людини рибні продукти.

Навіть одна батарейка може забруднити до 20 м2 або 400 л води. Отже, саме зараз, у складні для країни часи, ви можете проявити свою сумлінність та долучитися акції. Збирайте і надсилайте одноразки – так ви дбаєте про екологію планети та допоможете волонтерам виготовити ще більше павербанків для наших воїнів.