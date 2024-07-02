Полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается. Поэтому волонтерские организации пытаются обеспечить защитников необходимыми бытовыми безделушками, которые помогут преодолеть сложные моменты полевого быта. Компания Vandal Vape предложила чрезвычайно важную акцию, которая поможет одновременно позаботиться об окружающей среде и помочь нашим героическим бойцам на фронте.

Зачем нужно собирать и отправлять использованные одноразки?

В быту бойцов ВСУ каждый повербанк – вес золота. Ведь не всегда есть возможность зарядить то или иное электронное устройство – планшет, смартфон, рацию или тепловизор. Для изготовления самодельного павербанка волонтеры научились использовать литиевые батарейки, применяемые в pod-системах – вейпах одноразового использования.

Если такие устройства больше не подходят для использования по прямому назначению, из них можно удалить батареи. Для изготовления павербанка придется собрать не менее 20 таких батареек! Итак, все, что вам нужно – это просто собирать ненужные больше "одноразки" и присылать по указанному адресу. Больше подробностей вы найдете на сайте vandalvape.online.

Изготовление павербанков из б/у pod-систем: инициатива для помощи ВСУ и защиты экологии

Почему так важно собирать использованные pod-системы?

Конечно, курить или нет, использовать традиционные табачные изделия или электронные сигареты – личное дело каждого. Знаете ли вы, насколько такие изделия критически вредны для экологии планеты? Вот только несколько фактов, которых, возможно, вы не знали:

Одноразовые электронные сигареты, попавшие на свалку – это пластик и металл, то есть вещества, которые будут разлагаться в течение многих лет, образуя токсичные соединения, загрязняющие воду и почву.

Ядовитые соединения лития, содержащиеся внутри аккумулятора, очень опасны. Попадая в организм человека, они способны приводить к тяжелым заболеваниям.

Опасные токсины, которые успели попасть в грунтовые воды, а затем – водоемы, могут накапливаться в теле рыб, а это, соответственно, делает опасными для человека рыбные продукты.

Даже одна батарейка может испачкаться до 20 м2 или 400 л воды. Итак, именно сейчас, в сложные времена, вы можете проявить свою добросовестность и присоединиться к акции. Собирайте и присылайте одноразки – так вы заботитесь об экологии планеты и поможет волонтерам изготовить еще больше павербанков для наших воинов.