Історичний готель Anantara Siam у Бангкоку оновлює приміщення, продовжуючи приймати гостей

Anantara Siam Bangkok, відомий розкішний готель, розташований у престижному районі Ратчадамрі, розпочав масштабну реновацію вартістю 50 мільйонів доларів. Оновлення, яке планується завершити у два етапи до 2026 року, охопить гостьові номери, громадські простори, ресторани та оздоровчі зручності. Основна увага приділяється збереженню більшості послуг під час ремонту, щоб мінімізувати незручності для відвідувачів. Реновація спрямована на вшанування спадщини готелю з додаванням елегантних сучасних елементів дизайну.

Реновація відбуватиметься у два основні етапи:

Перший етап зосереджений на оновленні гостьових номерів, лаунджів, басейну та фітнес-центру.

зосереджений на оновленні гостьових номерів, лаунджів, басейну та фітнес-центру. Другий етап охоплює вілли, ресторани, зокрема ресторан Spice Market, лобі, бальний зал і простори для заходів.

Під час проєкту деякі об’єкти будуть тимчасово перенесені, але основні послуги залишаться доступними, щоб забезпечити гостям комфортне перебування.

"Ми віримо, що сегмент розкішної гостинності в Бангкоку має надзвичайний потенціал для зростання. Anantara Siam давно відіграє ключову роль у центрі столиці — не лише для міжнародних відвідувачів, а й для місцевої спільноти", — зазначив Торстен Ріхтер, генеральний менеджер готелю Anantara Siam Bangkok.

Подорожуючі, які відвідують цей район, знайдуть кілька відомих пам’яток у легкій доступності від готелю. Парк Лумпхіні, великий міський зелений простір, пропонує доріжки для пробіжок, човни для прогулянок і спокійний відпочинок від міського гамору. Храм Ераван славиться своєю релігійною значущістю та барвистими традиційними танцями, що приваблюють як місцевих жителів, так і туристів. Поруч розташований CentralWorld, який пропонує широкий вибір магазинів, ресторанів і розважальних закладів. Крім того, неподалік торговий центр Siam Paragon відомий розкішними магазинами та вражаючим гастрономічним ринком, що робить його зручною зупинкою для гурманів і шопоголіків. Парк Бенджасірі, також відомий як Королівський парк, — улюблене місце для відпочинку, спостереження за людьми або розваг для дітей на ігровому майданчику. Нарешті, жвава вулиця Сой Ковбой, відома розважальна зона, дозволяє відвідувачам зануритися в яскраве нічне життя Бангкока за кілька хвилин від готелю.

Готель залишається спокійним притулком поблизу бурхливого нічного життя Бангкока. Джерело: unsplash Готель залишається спокійним притулком поблизу бурхливого нічного життя Бангкока. Джерело: unsplash

Ця реновація є значущою для подорожуючих, оскільки обіцяє покращений досвід, що поєднує автентичну тайську культуру з сучасними зручностями. Гостям слід враховувати, що ремонт триває, хоча готель докладає максимум зусиль, щоб мінімізувати незручності. Це оновлення є частиною ширшої тенденції в Бангкоку, де класичні готелі зберігають свою спадщину, одночасно вдосконалюючи пропозиції для сучасних відвідувачів.