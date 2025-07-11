Історичний готель Anantara Siam у Бангкоку оновлює приміщення, продовжуючи приймати гостей

Anantara Siam Bangkok, відомий розкішний готель, розташований у престижному районі Ратчадамрі, розпочав масштабну реконструкцію вартістю 50 мільйонів доларів. Ремонт, який планується завершити у два етапи до 2026 року, оновить гостьові номери, громадські простори, ресторани та wellness-зони. Зусилля спрямовані на збереження більшості послуг під час реконструкції, щоб уникнути незручностей для відвідувачів. Оновлення зосереджено на збереженні спадщини готелю з додаванням елегантних сучасних елементів дизайну.

Реконструкція відбуватиметься у два основні етапи:

Перший етап зосереджений на оновленні гостьових номерів, лаундж-зон, басейну та фітнес-центру.

зосереджений на оновленні гостьових номерів, лаундж-зон, басейну та фітнес-центру. Другий етап охоплює вілли, ресторани, зокрема ресторан Spice Market, лобі, бальний зал і простори для заходів.

Під час проєкту деякі об’єкти будуть тимчасово перенесені, але основні послуги залишаться доступними, щоб гості мали комфортний досвід.

"Ми віримо, що сегмент розкішної гостинності в Бангкоку має надзвичайний потенціал для зростання. Anantara Siam давно відіграє ключову роль у серці столиці — не лише для міжнародних відвідувачів, але й для місцевої громади", — Торстен Ріхтер, генеральний менеджер готелю Anantara Siam Bangkok.

Мандрівники, які відвідують цей район, знайдуть кілька визначних пам’яток у легкій досяжності від готелю. Парк Лумпхіні, великий міський зелений простір, пропонує доріжки для бігу, човни для веслування та спокійний відпочинок від міського шуму. Храм Ераван, відомий своєю релігійною значущістю та барвистими традиційними танцями, є популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Поруч розташований CentralWorld, який пропонує широкий вибір магазинів, ресторанів і розважальних закладів.

Окрім цього, неподалік знаходиться торговий центр Siam Paragon, який пропонує розкішний шопінг і вражаючий гурме-ринок, що робить його зручною зупинкою для любителів їжі та покупок. Парк Беньясірі, більш відомий як Парк Королеви, є улюбленим місцем для відпочинку, спостереження за людьми чи розваг для дітей на ігровому майданчику. Нарешті, жваве нічне життя на вулиці Сой Ковбой, відомій розважальній вулиці, дає відвідувачам змогу відчути яскраву вечірню атмосферу Бангкоку за кілька хвилин від готелю.

Готель залишається спокійним притулком неподалік від бурхливого нічного життя Бангкоку. Джерело: unsplash Готель залишається спокійним притулком неподалік від бурхливого нічного життя Бангкоку. Джерело: unsplash

Ця реконструкція важлива для мандрівників, оскільки обіцяє покращений досвід, що поєднує автентичну тайську культуру з сучасними зручностями. Мандрівникам варто враховувати, що реконструкція триває, хоча готель докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати незручності. Це оновлення є частиною ширшої тенденції в Бангкоку, де класичні готелі зберігають свою спадщину, водночас покращуючи пропозиції для сучасних відвідувачів.