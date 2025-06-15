Іран здається. З Росією така схема теж має спрацювати

Іран за фактом здається. Глава їхнього МЗС каже - якщо Ізраїль зупиниться, то вони припинять обстріли. Але це було б перемир'я, а йдеться про більше. Іран погоджується відмовитися від виробництва ядерної зброї. Все, зникло будь-яке бажання створювати

Скільки років їх умовляли! Намагалися купити, обіцяли золоті гори та зняття санкцій. Обама, потім Байден, угоди, угоди. Тепер Трамп умовляв на угоду, але аятолам було начхати. Поки не почали жорстко бити

Три дні жорсткого обстрілу і все! Не потрібні угоди, не потрібне зняття санкцій, вже ніхто нікого не посилає. Припинення вогню, відмова від ядерної програми – хоч завтра. Все просто

З росією така схема теж має спрацювати. На мою думку, тільки така схема спрацюватиме і може. А ці танці з бубном, умовляння та обіцянки не працюють зовсім.