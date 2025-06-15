Иран сдается. С Россией такая схема тоже должна сработат

Иран по факту сдается. Глава их МИДа говорит - если Израиль остановится, то они прекратят обстрелы. Но это было бы перемирие, а речь идет о большем. Иран согласен отказаться от производства ядерного оружия. Все, пропало всякое желание создавать

Сколько лет их уговаривали! Пытались купить, сулили золотые горы и снятие санкций. Обама, потом Байден, соглашения, сделки. Теперь Трамп уговаривал на сделку, но аятоллам было наплевать. Пока не начали жестко бить

Три дня жестких обстрелов и все! Не нужны сделки, не нужно снятие санкций, уже никто никого не посылает. Прекращение огня, отказ от ядерной программы - хоть завтра. Все просто

С россией такая схема тоже должна сработать. По моему мнению, только такая схема сработать и может. А эти танцы с бубном, уговоры и обещания не работают совершенно.