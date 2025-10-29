Індія готова обходити санкції Трампа

Спочатку індуси роблять заяву, що хотіли б локалізувати виробництво С400/500 на території Індії. Вчора підписується договір про виробництво літака Superjet-100 на території Індії (правда, нема подробиць про локалізацію).

Схоже індуси пропонують росіянам наступне: ми готові обходити санкції, якщо ви даєте знижку і локалізовуєте у нас виробництво певного виду товарів. Те саме, напевне, буде пропонуватися і США.

За найгіршого для нас сценарію все це означатиме, що нафтові доходи Росії впадуть не на 50%, а на 10-15%.