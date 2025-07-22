IHG та Hainan Airlines покращують туристичні послуги в Шанхаї новим залом очікування в аеропорту та бортовим харчуванням

У липні 2025 року IHG Hotels & Resorts і Hainan Airlines оголосили про розширення співпраці, спрямованої на покращення досвіду пасажирів. Це включає відкриття спільно брендованого залу очікування в Терміналі 2 Міжнародного аеропорту Шанхай Пудун та введення нових меню бізнес-класу на окремих внутрішніх і міжнародних рейсах. Ці нововведення спрямовані на створення більш уніфікованої та ефективної подорожі шляхом узгодження ключових елементів авіаперельотів і готельних послуг у межах спільної стратегії.

Новий зал очікування забезпечує тихий і комфортний простір для пасажирів перед їхніми рейсами. Він включає ключові особливості, призначені для покращення загального досвіду, такі як:

Станції живого приготування їжі, що пропонують свіжоприготовлені страви

Регіональні страви, натхненні рестораном IHG Cai Feng Lou

Виділені зони відпочинку, що поєднують елементи дизайну від IHG і Hainan Airlines

Водночас пасажири бізнес-класу можуть насолоджуватися оновленим бортовим меню, яке акцентує увагу на:

Сезонних інгредієнтах, отриманих із місцевих джерел

Кулінарних впливах із різних регіонів Китаю

Постійній якості страв і їх подачі Перший спільно брендований зал поєднує розкіш готелю з комфортом аеропорту. Джерело: IHG Hotels & Resorts Перший спільно брендований зал поєднує розкіш готелю з комфортом аеропорту. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Для пасажирів інтеграція послуг у залі очікування аеропорту та бортовому харчуванні пропонує практичну вигоду. Переміщення між етапами подорожі часто передбачає взаємодію з різними постачальниками послуг і непостійною якістю. Ця співпраця зменшує ці прогалини, пропонуючи більш цілісний досвід від реєстрації до прибуття. Особливо для частих мандрівників і пасажирів бізнес-класу така послідовність сприяє більш плавним подорожам із меншою кількістю несподіваних проблем.

Ще одним важливим аспектом цієї ініціативи є акцент на персоналізованих послугах. Партнерство пропонує ексклюзивні привілеї для членів програми лояльності IHG One Rewards і включає розширені опції для харчування та відпочинку, адаптовані до індивідуальних потреб. Ці покращення відображають ширший рух у туристичній індустрії, де постачальники все частіше адаптуються до очікувань мандрівників. Інтеграція авіаційних і готельних послуг також може спростити бронювання та управління маршрутом.

"Відзначаючи 50 років у Великому Китаї, наше прагнення розуміти та перевершувати очікування гостей ніколи не було сильнішим. Це розширене партнерство з Hainan Airlines відображає нашу спільну амбіцію інтегрувати подорож і створювати надихаючі, безперебійні враження від відправлення до пункту призначення." - Деніел Аїлмер, генеральний директор IHG Greater China

Ця модель співпраці вказує на те, як туристичні послуги можуть розвиватися в майбутньому. Мандрівники можуть почати віддавати перевагу варіантам, які пропонують координацію з безперервністю протягом усієї пригоди, оскільки очікування клієнтів змінюються. IHG разом із Hainan Airlines співпрацюють, щоб відповідати цим очікуванням. Вони пов’язують усі етапи подорожі, спрощуючи процес. Мандрівники отримують кращий комфорт і підвищену передбачуваність під час подорожей.