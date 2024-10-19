Чи готовий Орбан направити десять бригад на російсько-український фронт

Між хвилею в західних ЗМІ про вступ України до НАТО в обмін на території та Планом перемоги є прямий зв'язок.

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Таким способом Альянс принуждает пять-шесть менеджеров сказать и расписаться, что они хотят вступления Украины в НАТО. Вступление в НАТО означает, что его войска будут размещены в Украине. Макрон в марте поднял тему отправки французских войск в Украину. Правительство Эстонии тоже заявило о готовности направить инженерные и другие вспомогательные части. Были и другие страны, готовые сделать это. Зеленский тогда ответил: не на часі. Лучше дайте больше оружия и мы сами выкинем рашистских оккупантов.

В Москве тогда не на шутку перепугались и сделали два хода. Заявили, что в таком случае будут считаться себя в состоянии войны с Францией. Но кремлёвцы сам плохо представляли, как они будут воевать с Францией. Поэтому традиционно пробурчали о ядерном ударе по Парижу. В итоге лишь выложили в Париже три гроба с надписью – французские солдаты в Украине. Второй ход свёлся к включению древней пластинки – поляки хотят захватить запад Украины. Оказалось, что Украина всё-таки существует, а не является выдумкой поляков, австрийского Генштаба и Ленина.

Предложение Макрона было кратчайшей дорогой к вступлению Украины в НАТО де-факто, без оформления этого де-юре. Причём без того, чтобы спрашивать мнение Орбана и проходить длинные юридические процедуры. Сначала вступим, а бумаги подпишем потом.

Могла повториться ситуация 2022 г., когда Украину де-факто приняли в ЕС и разрешили ввозить любые товары без ограничений. Не выдали только мест в Совете ЕС и не провели в Украине дополнительные выборы в Европарламент. Лишь через полтора года в Польше, а по её примеру и в нескольких других странах, поднялась кампания за введение квот на украинское зерно и т.п. Поляки по своим внутренним причинам вспомнили, что Украину ещё юридически не приняли в ЕС и потребовали соблюдать правила и квоты.

В марте за предложение Макрона надо было хвататься обеими руками. Тем более, что до завершения в конце апреля бюджетного марафона в США о помощи Украине было ещё больше месяца, и никто из экспертов не мог уверенно сказать, когда будет решение. Тогда в Украине демократы и патриоты начали обсуждать, что размещение войск на границе с Беларусью высвободит наши войска и позволит перебросить их на фронт, испытывавший острую нехватку бойцов. Возникали и ещё более оптимистичные перспективы, похожие на ожидания большого наступления в 2023 г., которое тогда наобещал Зеленский.

Вместо этого некоторые эксперты стали рассуждать, что иностранцы не будут отражать возможное вторжение из Беларуси так, как это сделают украинцы, поскольку Украина – не их родина. Оставим это на совести экспертов, позабывших, как американцы, британцы и поляки воевали с нацистами и фашистами в Италии и Франции.

В итоге на Банковой замяли инициативу Макрона и вместо приглашения французских войск начали пиар-марафон с подписанием индивидуальных договоров о гарантиях по вооружениям Украине с тремя десятком государств. Макрон без согласия Верховной Рады и президента Украины направить войска не мог. Поэтому свернул свою инициативу и погрузился в выборы и непростую политическую ситуацию во Франции. Насильно мил не будешь. Это только на Московии действует правило – стерпится, слюбится. Традиции у них такие.

В конце сентября новый глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в ФРГ заявил, что в Елисейском дворце могут вернуться к рассмотрению предложения Макрона. Разумеется, если на то будет добрая воля Банковой.

Прошло полгода, но Зеленский по-прежнему просит у НАТО не войск, а только бумагу с приглашением, и как обычно – денег и оружия. Это после неудач на фронте, вызванных экспериментами с командованием ЗСУ, и проблем с мобилизацией и демобилизацией.

Тут стоит вспомнить историю с ленд-лизом для Украины, утверждённым Конгрессом осенью 2022 г., и затем тихо замороженным Байденом. Причина заморозки в том, что ленд-лиз – это открытие кредитной линии. Приходишь с этой чековой книжкой в военторг США, выбираешь, что понравилось и договариваешься о сроках изготовления и доставки. Минфин США оплачивает, а с ним сочтёмся после войны.

Администрацию Байдена в этой кредитной истории смущали две вещи – "кроты" и "откаты". Если с "откатами" в разумных пределах она ещё могла как-то ужиться, то с утечкой в РФ новых военных разработок ни за что. Хватит того, что сталинисты стырили у Рузвельта техдокументацию атомной бомбы и затем допилили её в своих "шаражках" с участием пленных нацистов. В результате Байден заморозил ленд-лиз и решил выдавать оружие пакетами. Поштучно и под роспись, что и отразилось на финансировании.

Кампанию в СМИ – "вступление в НАТО в обмен на территории" организовали в тот момент, когда на Банковой сотворяли "План победы". Организовали для того, чтобы в нём появился пункт о вступлении в НАТО и на первом месте. Организовали потому, что до 24 февраля 2022 г. Зеленский не хотел в НАТО, распустил комиссию Украина – НАТО, взял на вооружение предвыборный догмат Юлии Тимошенко и других умников, что Украине вместо НАТО нужны некие всемирные гарантии безопасности, в том числе от "путина", который их обязательно выдаст, если пристально посмотреть ему в глаза.

Только после 24 февраля Зеленский резко захотел в НАТО. Впрочем, не он один. Летом 2023 г. перед саммитом в Вильнюсе опять были гамлетовские колебания – ехать или не ехать. Затем был возглас: "Байден, почему Украина до сих пор не в НАТО" и новая волна разговоров о всемирных гарантиях.

Для прекращения таких метаний осенью 2023 г. впервые запустили через советника офиса Столтенберга и экс-генсека Расмуссена волну про НАТО и территории. Заодно дали информацию для размышлений и кремлёвцам. После этого данная идея стала жить своей собственной жизнью. Происходило это в момент, когда на Банковой клялись, что между Зеленским и Залужным нет принципиальных разногласий, а Безуглая лишь начинала свой поход против Залужного с требованием показать план войны на 2024 г. Сейчас она должна быть счастлива – план ей показали, и не только ей.

Поскольку НАТО в "План" вошло и первым пунктом, то его новый генсек Марк Рютте счёл возможным 17 октября публично обсудить с Зеленским пункт второй – ввод войск Альянса в Украину. На их совместной пресс-конференции Зеленский обратился к другим государствам с просьбой начать готовить свои военные бригады для возможной отправки на смену уставшим украинским солдатам. Это называется – лучше позже, чем никогда.

Заявление хорошее и публичное. Но полуофициальное, нужны бумаги и действия. Про миллиард деревьев и миллион дронов известно, но в сентябре из Минобороны на фронт дронов дошло ничтожно мало. Поэтому не стоит спешить в ожиданиях. Некоторую долю оптимизма даёт то, что новый глава МИД Андрей Сибига ездил во Францию и поговорил о визите её нового премьер-министра Мишеля Барнье в Киев. Возможно, для подписания таких бумаг. Логично, что к приезду Барнье в Верховной Раде должно быть подготовлено соответствующее обращение к Франции. Можно и к Венгрии. Если Орбан хочет, чтобы в школах Закарпатья обучение велось на венгерском языке, то пусть готовит десяток бригад, иначе будет на российском и без всяких обсуждений.