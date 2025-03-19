Гетманцев повертає підсанкційну Альфу в Україну?

Чи можливо, що одна людина виявиться сильнішою за державну політику в сфері протидії російському впливу, сильнішою за суди, РНБО і навіть самого президента? Так, можливо, якщо ця людина – Данило Гетманцев, наш, український супергерой Гусьмен.

Як відомо, Данило Гетманцев цікавиться кожною гривнею кожного українця. Але якщо деякі сфери його інтересів завжди на виду, відомі, публічні і зрозумілі, тому що представники цих сфер багаторазово скаржилися на те, як їх ощипує Гетманцев, то є одна сфера, інформація про інтерес Гетманцева до якої зовсім не така публічна, хоча насправді це головна сфера його інтересів.

Йдеться про гральну сферу і про те, як Данило Гетманцев роками намагається запустити в неї свої руки.

Формат, в якому він це робить, достатньо простий. Тим часом як держава намагається запровадити будь-які ринкові прозорі системи оподаткування і регулювання гральної галузі, сам Данило Гетманцев, хоча і представник держави, всіма силами намагається повернути ринок до ситуації часів Авакова – коли всі казино формально діяли під ліцензією національного оператора лотерей МСЛ, буквально просто "заносячи" валізу готівки щомісячно до людей, які контролюють МСЛ за можливість продовження діяльності.

МСЛ, Юрімекс та сімейні бізнеси Ложенко-Гетманцевих

Нагадаємо трохи про МСЛ. ТОВ "М. С. Л." (МСЛ) — українська компанія, що спеціалізується на розробці та розповсюдженні лотерей. Створена 1998 року на базі державного оператора лотерей "Молодьспортлото".

"М. С. Л." проводить лотереї "Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот". У далекому 2010 доля оператора на ринку складала 80 %. Президент та засновник компанії — Георгій Ложенко.

До чого ж тут Данило Гетманцев?

Так, за даними ЗМІ є інформація, що саме Данило Гетманцев, кришує колись популярну лотерею "М.С.Л", яка зажила новим життям після заборони 1XBet або Parimatch. Сім'я Данила Олександровича тісно пов'язана з керівництвом лотереї спільним бізнесом.

Для того, щоб розібратися в ситуації потрібно буквально на трохи зануритися в українське законодавство, бо без цього важко буде оцінити масштаб. В Україні діє державна монополія на випуск і проведення лотерей згідно із Законом "Про державні лотереї в Україні". Проте жодна з лотерейних компаній не належить державі. В одній із таких фірм "М.С.Л." починав працювати народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Я там сформувався як юрист, і мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку", — говорив Гетманцев в інтерв'ю сайту "Економічна правда" у серпні 2019 року.

Після виходу з "М.С.Л." пан Гетманцев захищав цю компанію як юрист фірми "Юрімекс", яку створив разом із дочкою патріарха української лотерейної справи та президента "М.С.Л." Георгія Ложенка.

У 2019 році, коли на виборах виграла партія "Слуга народу", Гетманцев продав свою частку у лотерейній компанії та передав 50% у юридичній компанії своїй матері, Олені Дмитрівні Гетманцевій, сам же залишився почесним президентом юридичної фірми.

"Наша компанія „Юрімекс" їх ("М.С.Л.") захищала і продовжує захищати", — говорив Гетманцев.

Юрімекс і МСЛ не єдиний бізнес через який пов'язані родини Ложенко та Гетманцевих. Вони у різні часи мали цілу грядку спільних компаній:

"СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОРОЖНІЙ СЕРВІС". Ця компанія займається організацією будівництва. У неї в засновниках були Олена Гетманцева та Олена Полосенко;

"ПРОФЕСІЙНИЙ ДОРОЖНІЙ СЕРВІС". У цієї компанії, яка теж займається організацією будівництва у засновниках також були Олена Гетманцева та Олена Полосенко;

фірма з консультування "БЄЛОНА". У цього підприємства теж у засновниках були Олена Гетманцева та Олена Полосенко;

компанія з адвокатської діяльності "ЛОГЕС", яка вже закрита. У засновниках були Данило Гетманцев та Георгій Ложенко.

Повертаємося до ситуації 2015 року, але спочатку коротко зафіксуємо взаємозв'язки. За даними YouControl, донька Ложенка (того, що президент та засновник МСЛ) Олена Полосенко має 40% статутного капіталу в компанії "ЮРІМЕКС" та зареєстрована одним із бенефіціарів "ПРАВОВОЇ ГРУПИ ЮРІМЕКС". І це та сама "ЮРІМЕКС" Гетманцева, яка у 2015 році оскаржувала в судах санкції РНБО щодо М.С.Л., а донька президента М.С.Л. була співзасновницею цієї фірми.

СБУ цікавилася М.С.Л. у 2015 році. Підрозділ цієї "державної" лотереї продовжує працювати на окупованій території Донецької області і, за даними Youcontrol, не перебуває у процесі ліквідації. Керує ним Маринов Ігор В'ячеславович, колишній громадянин України, який мешкає в Донецьку та зареєстрований у російських реєстрах, як приватний підприємець із ДНР.

У 2015 році на "М.С.Л." накладали санкції через зв'язок з російським капіталом, а конкретно з "Альфа груп".

Гетманцев повертає підсанкційну Альфу в Україну? Гетманцев повертає підсанкційну Альфу в Україну?

МСЛ заявляли про свою непричетність до російського бізнесу. Але про зв'язок згодом.

Водночас, як ви вже пам'ятаєте, Георгій Ложенко (батько) та Олена Полосенко (донька) є одними із кінцевих бенефіціарних власників лотерейної компанії "М.С.Л."

99,96% статутного капіталу, оформлена на кіпрську компанію "EVOLOT LIMITED". Серед представників цієї фірми ми знайшли лише трьох "лотерейників" – Георгія й Тараса Ложенків та Андрія Урядова. Кінцевим власником якого значиться кіпріот Маркос Шіапаніс. СБУ встановила склад Ради директорів компанії Evolot Limited станом на листопад 2014 року, серед яких, зокрема, був старший управляючий директор Аlfa Capital Partners.

Підіб'ємо підсумки цього довгого розділу. Данило Гетманцев працював в МСЛ, потім він перестав бути співробітником цієї компанії, проте захищав її інтереси в судах, в тому числі і щодо питання пов'язаного з накладанням українських санкцій на компанію М.С.Л. Захищав він її від імені фірми "Юрімекс", якою керував разом з донькою Георгія Ложенка, котрий є засновником М.С.Л. Крім того сім'я Гетманцевих і Ложенків-Полосенків має ще кілька спільних фірм, якими володіли та керували особи з цих сімей. Крім того Гетманцев навіть володів акціями М.С.Л., остання в свою чергу має кінцевих бенефіціарів на Кіпрі через компанію "EVOLOT LIMITED", куди до 2014 року в раду директорів входив директор з Аlfa Capital Partners. Якщо на цьому моменті вам здалося, що перше слово в назві вам якось ріже вухо і здається до болі знайомим, то вітаю, вам не здалося.

МСЛ, Альфа і трохи Гетманцева

Директором Evolot (що володіє 99% корпоративних прав ТОВ "М.С.Л.") на початок 2023 року значився громадянин Кіпру Антоніо Деспо. Ця постать стала відома після оприлюднення документів Pandora Papers. Деспо – людина одного із співвласників "Альфа-груп" Андрія Косогова.

Але про все по-порядку. Почнемо з самої Альфи: консорціум "Альфа груп" є одним з найбільших приватних фінансово-інвестиційних консорціумів в Росії. Зокрема, свої частки у консорціумі мають Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмічєв та інші. А от це те, що хтось міг не знати: бізнесмени з Альфа-груп вклали щонайменше 2 мільярди рублів у військові заводи росії. Зокрема – у Тульський патронний завод, а також Уральський оптико-механічний завод імені Яламова, де виготовляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та гелікоптерів рф.

Тепер перейдемо до людини, яка є найбільшим акціонером російського "Альфа банку". Це той самий Андрій Косогов, який знаходиться в тісній зв'язці з Антоніо Деспо, котрий принаймні на початок 2023 був директором Evolot. Про Андрія Косогова відомо, що після того, як у березні 2022 року акціонери російського "Альфа-Банку" Герман Хан та Олексій Кузмічов вийшли зі складу співвласників, Косогов став найбільшим акціонером банку з часткою 41%. У березні 2023 року свою частку в банку Косогову, за данними FT, хотіли продати підсанкційні Фрідман та Авен.

А вже у 2025, за даними DW, остаточно продали її Косогову, намагаючись виключити із списків санкцій Європейського Союзу. Обидва продали свої частки до найбільшої в РФ приватної кредитно-фінансової організації — "Альфа-Банку", а також у її страховому підрозділі "Альфастрахування".

Андрій Косогов із 1998 по 2005 роки був першим заступником голови правління "Альфа-Банку" та керівником інвестиційного блоку. В той час загальна сума операції банку склала близько 240 млрд. рублів (у перерахунку 2,5 млрд. доларів). Фрідман та Авен володіли в сумі 45 відсотками акцій "Альфа-Банку" та 42-відсотковою часткою в "Альфастрахування". Тобто після продажу Фрідманом і Авеном непідсанкційному в західному світі Косогову своїх часток, останній став найбільшим акціонером "Альфа-Банку", а також інвестиційного конгломерату LetterOne, що базується у Великій Британії. Раніше він викупив частки двох інших партнерів, які підпали під санкції.

Стати найбільшим акціонером української "дочки" "Альфа-банку" російському бізнесмену заборонив НБУ. Регулятор пояснив це тим, що Андрій Косогов потрапив під українські санкції. Крім того, передача акцій відбулася без погодження із регулятором.

Відомо, що Андрій Косогов має старшого брата – Юрія Косогова, обидва брати закінчили Московський енергетичний інститут та присвятили своє життя роботі з фінансами.

Так от старший Юрій Косогов є кінцевим бенефіціарним власником "М.С.Л." та одним із власників компанії "ЕМІСТ", яка розповсюджує лотерейні білети.

Міні-ревью: Юрій Косогов є офіційним бенефіціаром М.С.Л. Його брат Андрій Косогов володіє найбільшою часткою російського "Альфа банк", а знаходиться в тісній зв'язці з Антоніо Деспо, який на початок 2023 року значився директором Evolot, що володіє 99% корпоративних прав ТОВ "МСЛ". В якийсь момент часу нинішній голова податкового комітету ВР Данило Геманцев також володів акціями "М.С.Л.", а після виходу захищав компанію, як юрист фірми "Юрімекс", де співвласницею є дочка засновника МСЛ Ложенка, яка з батьком й досі є кінцевими бенефіціарними власниками М.С.Л.

Ігорний ринок, Гетманцев і патріотизм?

Склалася доволі цікава ситуація, коли Альфа груп знаходиться в Україні під санкціями, президент Зеленський бореться з російським впливом на українську економіку, а ключова людина Володимира Зеленського у Верховній Раді, яка відповідає за фінанси, кровно зацікавлена в тому, щоб інструмент російської підсанкційної Альфа груп продовжував функціонувати, збирати гроші та особисті дані українських громадян.

Але питання залишається в тому, як саме конкретно Данило Гетманцев планував працювати на користь росіян в МСЛ. Відповідь на нього також доволі прозора, оскільки історія подання законопроектів Гетманцевим відома і очевидна.

І тут починаються законодавчі ігри, щоб було "своїм все, чужим – закон". 2 жовтня 2023 року народні депутати Железняк і Гетманцев зареєстрували законопроєкт номер 10101, в якому планували дозволити операторам державних лотерей (читай – МСЛ) проводити букмекерську діяльність, організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості і прив'язки до готелів на відміну від інших операторів) та онлайн казино (також без обмеження кількості сайтів розповсюджувачів). Їх майже не перевірятимуть и не штрафуватимуть, у той час, як представників гемблінгового бізнесу чекає посилення перевірок, кількість яких буде необмежена, а оскаржити Акт перевірки організатор азартних ігор не матиме можливості.

Журналісти звернули увагу, що у разі прийняття закону, оператори так званих державних лотерей матимуть змогу фактично проводити букмекерську діяльність, організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості і прив'язки до готелів) та он-лайн казино (без обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів).

При цьому платитимуть за дозволи майже у десять разів менше: 18,8 млн грн. (з прив'язкою до МЗП, яка наразі складає 6,7 тис. грн.) проти 190 млн грн. (вартість ліцензій 120 млн грн. за букмекерську діяльність та 30 млн грн. за онлайн-казино й ще 40 млн грн. сплати за гральні автомати).

Деякі видання помітили й інші приємні "бонуси". Наприклад, лотерейники зможуть працювати без РРО, а букмекери ні. Лотереї не матимуть обмежень у рекламі своїх послуг на відміну від азартних ігор. Також на них не розповсюджуються обмеження кількості залів гральних автоматів і їх прив'язки до готелів та обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів онлайн-казино.

Таким чином, цим законопроектом Железняк і Гетманцев планували зробити з одного боку для МСЛ пільгові умови, а одночасно з цим зробити для інших легальних українських операторів неможливі умови існування. Виконано це було доволі примітивно – оскільки Гетманцев на той період контролював українську податкову, то завдяки йому податкова нарахувала українським операторам гральної галузі податкових боргів на загальну суму в 46 мільярдів гривень. 46 мільярдів гривень – це, звичайно, не реальна, а політична сума, це меседж ринку, що податкова може намалювати будь-який борг в будь-який момент, а потім розбирайтеся в судах. Як саме "розбиратися в судах", показав конфіскований правоохоронцями телефон Ігоря Зотька, про що повідомляв Цензор: "Потиснули руки з Мін'юстом за 15 тис. у.о.", "За 16 тис. у.о. — пригальмували податкову", "Кримінальне провадження в БЕБ закрили за 150 тис. у.о.", "За скасування сплати податків на 19 млрд грн Pin-UP виділив на хабар суддям 400 тис. у.о.!"

Тобто фіксуємо. Данило Гетманцев, за заявами багатьох ЗМІ, на той момент часу вважався куратором податкової. Саме податкова перевіряла і накладала штрафи на ринок грального бізнесу. Сам факт наявності "проблем зі сплатою податків" — привід для анулювання ліцензії. В цей же час КРАІЛ, як регулятор, вже почав істотно хитатися, і ходили зовсім небезпідставні чутки, що його ліквідують. Фактично, однією рукою пан Данило робив так, щоб податкова стала де факто-регулятором гральної галузі і саме він її контролював, а другою — створював супер-пільгові умови через законопроєкт 10101 для М.С.Л. до якого, як пам'ятаємо з минулих розділів, мають дуже навіть безпосередній стосунок, як сам пан Данило, так і російська Альфа.

Законопроєкт 10101 було знято з розгляду через його очевидну корупціогенність. Але це не зупинило Гетманцева, і він подав наступний законопроект, який все одно містив у собі "законодавчі недомовки" для операторів лотерей. Одразу після прийняття цього законопроекту МСЛ, як тримач неринкових податкових пільг, подався на отримання ліцензій на гральну діяльність.

А поки на ліцензію подалися, то гроші потрібно ж якось заробляти. Так, за даними телеграм каналу ШО, АЗАРТНИЙ? вказується, ТОВ "М.С.Л." реалізувало схему, яка дозволяє уникати податків через "p2p" та "дропів". Згідно з наведеними даними, платіжний сервіс "p2pay" обслуговує нелегальні фінансові операції, пов'язані з підтримкою лотерейної діяльності ТОВ "М.С.Л.", не дотримуючись податкових вимог. Під виглядом платежів за лотерейні квитки фактично проводяться грошові транзакції на рахунки "дропів". Крім того, сервіс "p2pay" має зв'язки з підсанкційними російськими установами. Наприклад, Melbet, 1Win, клонами 1х та іншими відомими нелегальними буками і казино. Серед представників сервісу згадується громадянин РФ Віталій Шабельник, який просуває послуги "p2pay" через численні телеграм-канали, що охоплюють близько 30 платформ. Українські державні органи вжили заходів для обмеження діяльності "p2pay". 23 травня 2024 року за зверненням СБУ було заблоковано домен "widget.p2pay.io", проте організатори сервісу швидко відреагували, зареєструвавши нові домени.

Таким чином, за більшістю проблем українського гемблінгу насправді стоїть особисто Данило Гетманцев. Саме він контролював податкову в той час, коли вона виписувала неприродні податкові штрафи операторам. Саме він подавав один за одним законопроекти, які надавали конкретно МСЛ неринкові переваги на гральному ринку. Саме він завжди працював на МСЛ, в чому особисто і зізнається. А оскільки саме в МСЛ керівництво збігається з керівництвом підсанкційної Альфа-груп, то йдеться вже зовсім не про нелегальний лобізм, а про роботу на російські групи впливу.

Сьогодні, незважаючи на всі зусилля СБУ, ОП та РНБО з протидії російському капіталу, МСЛ продовжує свою діяльність в Україні, брати Косогови продовжують свою діяльність в Україні, їх адвокат Данило Гетманцев продовжує свою діяльність не просто в Україні, а у Верховній Раді України.