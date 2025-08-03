Де очікувати дощі з грозами: прогноз погоди в Україні

У понеділок в Україні літо триватиме.

Температура повітря становитиме +25+29 градусів, у південній частині +30+34 градуси, на крайньому заході буде свіжіше, +20+25 градусів.

Дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

Більшість областей України належатиме сухій повітряній масі.

У Києві 4-го серпня очікується малохмарна сонячна погода з температурою повітря до +28 градусів.

Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня.

Нагадую, що залишилося літніх уїк-ендів лише чотири, тому варто присусідитися вихідними ближче до природи, водички і сонечка)

Бо потім - новий осінній синоптичний і театральний сезони, школи, виші, училища і майстер-класи, навчання цивільні та військові, річки цвістимуть і холоднішатимуть, хронічні хвороби почнуть прокидатися в передчутті хоч і далекого листопада, бретельки і голі коліна, як равлики, ховатимуться, на календарі вже буде вересень.

А зараз літа ще багато.