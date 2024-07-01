Фунчоза з овочами і яловичиною: дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді

Друзі, це одна з моїх найулюбленіших страв, яка живе в моєму холодильнику майже постійно. Вона дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді, підходить як на сніданок, обід, так і на вечерю. Гармонійне поєднання рисових макарон, овочів, м‘яса приправлених ароматною олією з травами перець чилі, базилік, томат, корисно та поживно для всієї родини!

Фунчоза з телятиною

200 г фунчози

500 г телятини

Ароматна олія "Олейна" з травами перець чилі, базилік, томат

2 шт цибулі

2 шт моркви

1 шт болгарський перець (червоний)

1 шт болгарський перець (жовтий)

Сіль

Кунжут

Нарізаємо телятину та овочі тоненькими смужками.

Обсмажуємо окремо на пательні кожен інгредієнт, додаючи невелику кількість ароматної олії з травами перець чилі, базилік, томат та сіль.

Складаємо все в велику миску.

Відварюємо фунчозу 4-5 хв. Додаємо її до обсмажених інгредієнтів. Перемішуємо.

Прикрашаємо обсмаженим кунжутом.

Готуйте разом зі мною нові страви, урізноманітнюйте смаки і знаходьте для себе найкраще поєднання продуктів з новими смаковими оліями з Травами.

До речі, в лінійці 4 смаки, які підійдуть як для традиційних страв, так і для експериментів на кухні. А ви вже якісь куштували?