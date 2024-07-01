Фунчоза с овощами и говядиной: очень вкусная как в горячем, так и холодном виде
Друзья, это одно из моих любимых блюд, живущее в моем холодильнике почти постоянно. Она очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде, подходит как на завтрак, обед, так и на ужин. Гармоничное сочетание рисовых макарон, овощей, мяса приправленных ароматным маслом с травами перец чили, базилик, томат, полезно и питательно для всей семьи!
Фунчоза с телятиной
200 г фунчозы
500 г телятины
Ароматное масло "Олейна" с травами, перец чили, базилик, томат.
2 шт лука
2 шт моркови
1 шт болгарский перец (красный)
1 шт болгарский перец (желтый)
Соль
Кунжут
Нарезаем телятину и овощи тонкими полосками.
Обжариваем отдельно на сковороде каждый ингредиент, добавляя небольшое количество ароматного масла с перец чили, базилик, томат и соль.
Складываем все в большую миску.
Отвариваем фунчозу 4-5 мин. Добавляем ее в обжаренные ингредиенты. Перемешиваем.
Украшаем обжаренным кунжутом.
Готовьте вместе со мной новые блюда, разнообразьте вкусы и находите для себя наилучшее сочетание продуктов с новыми вкусовыми маслами с травами.
Кстати, в линейке 4 вкуса, которые подойдут как для традиционных блюд, так и для экспериментов на кухне. А вы уже какие-нибудь пробовали?