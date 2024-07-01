Фунчоза с овощами и говядиной: очень вкусная как в горячем, так и холодном виде

Друзья, это одно из моих любимых блюд, живущее в моем холодильнике почти постоянно. Она очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде, подходит как на завтрак, обед, так и на ужин. Гармоничное сочетание рисовых макарон, овощей, мяса приправленных ароматным маслом с травами перец чили, базилик, томат, полезно и питательно для всей семьи!

Фунчоза с телятиной

200 г фунчозы

500 г телятины

Ароматное масло "Олейна" с травами, перец чили, базилик, томат.

2 шт лука

2 шт моркови

1 шт болгарский перец (красный)

1 шт болгарский перец (желтый)

Соль

Кунжут

Нарезаем телятину и овощи тонкими полосками.

Обжариваем отдельно на сковороде каждый ингредиент, добавляя небольшое количество ароматного масла с перец чили, базилик, томат и соль.

Складываем все в большую миску.

Отвариваем фунчозу 4-5 мин. Добавляем ее в обжаренные ингредиенты. Перемешиваем.

Украшаем обжаренным кунжутом.

Готовьте вместе со мной новые блюда, разнообразьте вкусы и находите для себя наилучшее сочетание продуктов с новыми вкусовыми маслами с травами.

Кстати, в линейке 4 вкуса, которые подойдут как для традиционных блюд, так и для экспериментов на кухне. А вы уже какие-нибудь пробовали?