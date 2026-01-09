Формула 'все або нічого', або Чому Путін не хоче завершувати війну?

17 серпня 2025 року я написав статтю на порталі "Мінфін" з назвою "Про довготривалий та справедливий мир для України на економічному підґрунті" (посилання в першому коментарі) де пояснив, чому навіть при погіршення ситуації для рф путін не буде хотіти миру.

Як бачимо, прогноз відбувся на 100%. Навіть сильний тиск США не зупиняє агресора, який продовжує вигадувати різні причини продовження бойових дій. Нагадаю коротко про те, про що писав в серпні 2025 року.

Путінська команда, підписавши мир без повернення окупованих територій, не отримає повного зняття санкцій та доступу до своїх заморожених активів. Для рф це означає продовження економічної кризи з подальшою трансформацією рецесії в депресію. Тобто точка входу у війну економічно для рф буде значно кращою ніж точка виходу, яка пропонується Європою та рештою цивілізованого світу. Тому агресор і далі буде впиратись.

Змінити цю ситуацію можна лише двома способами:

(А) Цивілізований світ пропонує рф варіант "все або нічого": завершення війни та повне зняття санкцій в обмін на кордони 1991 року. Якщо рф незгодна, то тоді вступає в дію план В.

(В) Доведення рф до розпаду за сценарієм СРСР.