Фонд національного добробуту РФ вже пустий

Росіяни часто люблять порівнювати так звану ліквідну частину ФНД з річним дефіцитом федерального бюджету. Насправді ж, ліквідна частина ФНД вже під великим питанням. 58,2% ФНД – це накопичення у китайських юанях. Це проблемна стаття ФНД з двох причин.

По-перше, сильна залежність рф від юаню прив’язує рф до ситуації на ринку долар юань, яка не завжди може бути стабільною. На спроби розв’язати торговельну війну з боку США Китай завжди відповідає послабленням юаню до долара США. Тож благополуччя росіян і розмір ФНД будуть залежати від динаміки відносин між США та КНР, що знаходиться поза рамками впливу рф.

По-друге, постає питання місцезнаходження юанів та їх ліквідності. КНР дуже погано переносить негативне сальдо торговельного балансу з країнами-торговими партнерами. В 2025 році ситуація в торгівлі між КНР та рф сильно погіршилась: за 11 місяців торговельний оборот між КНР та рф скоротився на 8,7%, а від’ємне торговельне сальдо для КНР в торгівлі з рф зросло за 11 місяців до 20,5 млрд доларів США.

Враховуючи, що юань не є вільноконвертованою валютою, то влада КНР цілком могла висунути рф вимоги підтримувати в китайських банках значний залишок ФНД та резервів ЦБР. Такій захід зазвичай роблять для "торговельних гарантій", також він необхідний для підтримки юанізації російської економіки. Простими словами: юані в ФНД є, але забрати їх миттєво і в повному обсязі ФНД не може.

41,7% ФНД було розміщено в (мовою оригіналу) "золото в обезличенной форме". Це не фізичне золото, а золото на рахунках в банках. І от це дуже цікавий момент. Оскільки ЦБР не очікував заморозки своїх резервів, то він обов’язково повинен був тримати значну частину золота в безготівковій формі, бо керувати ЗВР, маючи фізичне золото, просто неможливо.

Після шквалу санкцій у 2022 році російський аффінаж (банківські зливки зі штампом російських заводів) виключили з лондонського ринку і по суті зливки з російськими штампами на заході стало продати проблематично. Тому навіть вже після вторгнення у ЦБР був інтерес зберігати золото в безготівковій формі. Тому, щоб оцінити ліквідність і вартість 41,7% ФНД рф, потрібно точно знати, в яких банках або кастодіанах зберігається золото ФНД, і головне – чи не заморожене воно на рахунках.

ЦБР по факту приховує цю важливу інформацію. Тож сам факт приховування інформації підтверджує, що принаймні частина золота ФНД не є під контролем рф.

0,01% ФНД в рублях я не оцінюю, оскільки ЦБР їх може надрукувати скільки потрібно, та і через операції з ВЕБ, Сбербанком та ВТБ рубльову ліквідну частину ФНД може накрутити яку завгодно.

Таким чином, щоб визначити ліквідну частину ФНД, потрібно точно знати, де і в якій формі зберігаються юані, а також де на рахунках зберігається золото ФНД. ЦБР дуже старанно уникає пояснень по обох напрямках, саме тому оцінка ліквідної частини ФНД явно завищена.

Сам же ФНД російська влада використовує як "символ віри" у те, що в рф є за що воювати вічно. Тож ми маємо справу з черговою брехнею росіян.