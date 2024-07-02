Фінансування культури: чому вже затверджені бюджети важко отримати

На жаль, зараз виглядає так, що фінансування культури в наступні роки буде ще скорочено і нам потрібно шукати альтернативні шляхи. Це можуть бути міжнародні донори, партнери тощо. Але тут я хочу окремо зупинитися на складнощах отримання навіть того державного фінансування, яке нібито вже є затвердженим.

На поточний рік УКФ має бюджет у 215,7 млн грн. Заявники подали проєкти, пройшли переговорні процедури, проєкти затверджені до виконання. Наразі в державному казначействі лежать пакети документів від заявників на 39 млн грн. Проєкти мали б фінансуватися з 1 червня. Проте наразі цього не відбувається.

Кого в такій ситуації ненавидить цей заявник? Правильно, він дзвонить в Український культурний фонд і питає, де його гроші? І нікого не цікавить, що УКФ ніяк не може вплинути на казначейство. Такий стан справ дуже впливає на рівень довіри заявників до фонду.

Відтак ми ризикуємо довірою не лише до УКФ, а й до державної машини в цілому. На жаль, нині долю сфери культури вирішує не умовний міністр культури. В кулуарах культурної спільноти давно ходять легенди про такого собі впливового "Гудвіна", "чарівника Смарагдового міста", який своїм рішенням може впливати на величезну кількість стратегічних рішень. Не знаю, хто ця впливова людина і не хочу нікого ні в чому звинувачувати. Проте такі чутки є.