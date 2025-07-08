Європі варто насторожитись. І це я ще лагідно сказав. Час кричати "Тривога!" Якщо вночі в темному провулку в бік біжить мужик з сокирою, ймовірність, що він поспішає за дровами, близька до нуля. Так і тут. Сумний конячок з російського МЗС Сергій Лавров заявив, що вони не збираються нападати на Європу. Що це все чутки, дурниці, брудні фантазії русофобів та повна нісенітниця. Зрозуміло, що бреше цей кінь, як дихає. Постійно і не включаючи мозок – це у нього на рівні рефлексу.

Але тут особливий випадок. Згадайте, скільки істерик було у російської пропаганди щодо того ж Казахстану. Скільки ненависті, скільки агресії та погроз покарати. І жодного разу Лавров чи його команда не робили заяв, що Росія не збирається нападати на Казахстан. Бо реально не збиралися. І Росія не воює з Казахстаном. Щодо Азербайджану теж тонни ненависті виливали. І знову пропаганда звелася на погрози. Але російське МЗС не каже, що війни не буде. І її немає, і не буде. З будь-яким сусідом так було. Окрім України.

Європі варто насторожитися: Лавров заявив про ненапад Європі варто насторожитися: Лавров заявив про ненапад

Європі варто насторожитися: Лавров заявив про ненапад Європі варто насторожитися: Лавров заявив про ненапад

Так, про Україну той самий Лавров сказав у свій час, як і про Європу. дрібниць. Висновок очевидний. Немає ознаки підготовки до російської агресії надійніше і вірніше, ніж заява Лаврова, що нападати вони не збираються.