Европе стоит насторожиться. И это я еще мягко сказал. Пора кричать "Тревога!" Если ночью в темном переулке в твою сторону бежит мужик с топором, вероятность, что он спешит за дровами, близка к нулю. Так и тут. Грустная лошадка из российского МИДа Сергей Лавров заявил, что они не собираются нападать на Европу. Что это все слухи, глупости, грязные фантазии русофобов и полная чушь. Понятно, что врет этот конь, как дышит. Постоянно и не включая мозг – это у него на уровне рефлекса.

Но тут особый случай. Вспомните, сколько истерик было у российской пропаганды по поводу того же Казахстана. Сколько ненависти, сколько агрессии и угроз наказать. И ни разу Лавров или его команда не делали заявлений, что россия не собирается нападать на Казахстан. Потому что реально не собирались. И россия не воюет с Казахстаном. По поводу Азербайджана тоже тонны ненависти выливали. И снова пропаганда извелась на угрозы. Но российский МИД не говорит, что войны не будет. И ее нет и не будет. С любым соседом так было. Кроме Украины.

Европе стоит насторожиться: Лавров заявил о ненападении

Европе стоит насторожиться: Лавров заявил о ненападении

Да, про Украину тот же Лавров сказал в свое время, как и про Европу. Что россия не планирует нападать на Украину. Что все эти разговоры – грязные фантазии русофобов. На самом деле такого никогда не будет, вот увидите. И все увидели. Сказал он это прямым текстом 18 февраля 2022 года. За шесть дней до нападения. Когда все было решено в деталях и подготовлено до мелочей. Вывод очевиден. Нет признака подготовки к скорой российской агрессии надежнее и вернее, чем заявление Лаврова, что нападать они не собираются. Проверено Украиной. Когда в самом деле не собираются – Лавров молчит