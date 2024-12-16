Якщо після відео Клопотенка та Акімова популярність української культури зросте, то які тут мінуси?

Суттєва частина нашого суспільства закрита для всього нового. Можна називати їх консерваторами чи ізоляціоністами. Як зручно.

Сучасна Європа збудована на ідеях християнства в його різних конфесіях та напрямках. Християнство динамічне.

Зокрема зверніть увагу на фундаментальну книгу Макса Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму". Де пояснюється зв‘язок між християнством та багатством.

Мені здається, що церква в Україні має бути зацікавленою у збільшенні своєї популярності та відповідно — збільшенні кількості прихожан. А українці, що вважають себе такими, мають бути зацікавленні у відродженні власної культури.

Якщо після відео Клопотенка та Акімова популярність української культури зросте, то які тут мінуси?

Гастрономія — це невід‘ємна частина культури. Тканина української ідентичності складається з різних візерунків — літератури, технологічних інновацій, гастрономії, фотографії, дизайну, кінематографу, релігії.

Ізоляція культури призводить до того, що нас не знають, не розуміють і не бачать причин жити з нами разом.

Якщо європейцю сказати, що у нас було своє бароко, монахи також варили пиво, у нас була класична музика, а навіть за часів совка робили джаз та фанк, а ракети створювали в Україні, а наша гастрономія не обмежується варениками та стравами радянського столу.

Що у нас є культура, технології, смак.

То йому простіше сприйняти нас за своїх.

Ізольована туга, закриті фізичні та культурні кордони, ворожість до всього модернового віддаляють нас від світу цивілізації.

Культура, наука, технології, економіка розвиваються у відкритому світі, у світі комунікацій.

Для виживання нам потрібно стати його частиною.