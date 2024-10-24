Елітний спецназ КНДР відправлять на звільнення Курської області?
Вже тиждень весь світ коригує від формулювання новин: "Елітний спецназ КНДР відправлять на звільнення Курської області".
Подальша деталізація із найрізноманітніших інформаційних джерел взагалі малює похмуру картину.
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Южнокорейские аналитики: "это не просто солдаты, а военнослужащие элитного подразделения 11-й армии КНДР, известного как "Штурмовой корпус".
Немецкий Bild: "Боевые рабы, выросли в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния…. и считаются одними из самых жестоких в мире".
Отсюда несколько вопросов:
1. Кто и когда назвал их элитными?2. Почему и снова кем считаются самыми жестокими в мире?
Нет источников, которые подтверждают "элитность" и "кровожадность".
В рамках Сев.Кореи они действительно могут такими считаться и являться, просто ввиду полного отсутствия альтернатив или конкуренции.
Первый, и он же последний серьезный опыт был получен КНДР в момент завершения Корейской войны в 1953.
Ну конечно были еще краткосрочные инструкторские поездки военных КНДР в Египет, но в принципе вот и все.
Необходимо напомнить, что в марте 2022 Украину пугали ЭЛИТАРНЕЙШИМИ выпускниками российского университета спецназа (Гудермес) и по совместительству личной гвардией Рамазана Кадырова.
Как все начиналось: построения в центре Грозного десятков тысяч бородатых кадыровцев в максимально дорогой экипировке и 100500 внедорожников с мигалками.
Как закончилось: Апти Алладинов пафосно кичится о неспособности Украиной взять Москву, а каждого, кто критикует кадыровцев заставляют публично извиняться на камеру.
P.s. В любом случае необходимо трезво оценивать ситуацию.
Заранее не должно быть паники, но должно присутствовать понимание того, что людская масса, пусть даже и плохо подготовленная, но за счет количества и на конкретном участке может сделать много проблем.
P.p.s Лично мне эти пропагандистские кадры тренировок войск Сев. Кореи напоминает показательные выступления белорусского спецназа.
Прыжки через горящие кольца, разбитие тяжелых и тупых предметов разнообразными частями своего тела, и с обязательным сопровождаемых устрашающими возгласами…..