Електроплита - функціональність та зручність на вашій кухні

Невід'ємною частиною сучасних кухонь стала електроплита, що дозволяє швидко та з комфортом приготувати різноманітні страви. крім цього вона забезпечує контроль температури та рівномірне нагрівання.

Види електроплит та їх переваги

Є чотири основні види електроплит і кожна з них має свої переваги.

Класичні(традиційні) електроплити. У них металеві конфорки, які нагріваються за рахунок електричного струму. До їх переваг можна віднести: безпека, зручна духовка з розширеним функціоналом, немає кіптяви під час приготування

Скляна (склокерамічна) електроплита. У них гладка склокерамічна поверхня, під якою знаходяться нагрівальні елементи. Їхні переваги: пальники не зношуються, виключені опіки рук, швидке нагрівання, сучасний дизайн.

Галогенові електроплити також мають свої переваги: економлять електроенергію, скорочується час при приготуванні страв, легкий догляд, простота в управлінні

Індукційні електроплити. Найсучасніший тип плит з індукційним нагріванням. До їх переваг можна віднести наступне: по нагріванню їх можна порівняти з газовою плитою, нагрівається лише посуд, а не варильна поверхня, точність встановленої температури, великий функціонал, сучасний дизайн

Поради щодо вибору електроплити для дому

Електроплита головна побутова техніка на кухні та від правильного вибору залежить комфорт приготування та смак приготовлених страв. Давайте розглянемо критерії вибору електроплити для дому:

Враховуйте розмір плити. Стандартна висота плити 850мм, глибина 500-600мм, а ширина від 500 до 900мм.

Варильна поверхня. На ринку можна зустріти плити з панеллю зі склокераміки, емалі, але найпопулярнішими вважаються склокерамічні, тому що вони стійкі до високої температури і прості у догляді та керуванні

Конфорки, їх на варильній поверхні може бути 6. а розрізняються вони діаметром, формою, типу нагріву ТЕНу, потужності

Духівка. Вона може бути багатофункціональна або статична, у останньої невеликий функціонал

Не забувайте і про додаткові функції: відведення пари, таймер, пам'ять, дисплей з інформацією, індикатор тепла, режим Fact Cooking та ін.

Догляд за духовкою та варильною поверхнею

Звертайте увагу на клас енергоефективності, найекономічніший клас А та вище

Догляд за електроплитою

Щоб електроплита радувала вас бездоганною роботою і прослужила довго, за нею потрібно правильно доглядати

Своєчасно очищайте від забруднень. Якщо забруднення незначні, достатньо протерти вологою ганчіркою, а для сильних забруднень використовуйте спеціальний скребок із силікону

При видаленні забруднень використовуйте спеціальні засоби для чищення

Вчасно перевіряйте стан варильної поверхні (вилку, шнур), при необхідності замініть їх на нові

Щоб варильна поверхня мала доглянутий вигляд, після видалення забруднень натріть її сухою серветкою і тоді на поверхні не залишаться розлучення

Електроплита - функціональність та зручність на вашій кухні Електроплита - функціональність та зручність на вашій кухні

З вище написаного можна зробити висновок, електроплита не гірша за газову, а якщо врахувати великий функціонал, навіть краще. Правильний вибір та догляд за нею допоможуть вам приготувати різноманітні страви та насолоджуватися процесом приготування.