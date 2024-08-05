Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне

Неотъемлемой частью современных кухонь стала электроплита, она позволяет быстро и с комфортом приготовить разнообразные блюда. помимо этого она обеспечивает контроль температуры и равномерный нагрев.

Виды электроплит и их преимущества

Есть четыре основных вида электроплит и у каждой из них свои преимущества

Классические(традиционные) электроплиты. У них металлические конфорки которые нагреваются за счет электрического тока. К их преимуществам можно отнести: безопасность, удобная духовка с расширенным функционалом, нет копоти во время приготовления

Стеклянная(стеклокерамическая) электроплита. У них гладкая стеклокерамическая поверхность под которой находятся нагревательные элементы. Их преимущества: горелки не изнашиваются, исключены ожоги рук, быстрый нагрев, современный дизайн

Галогеновые электроплиты также имеют свои преимущества: экономят электроэнергию, сокращается время при приготовлении блюд, легкий уход,простота в управлении

Индукционные электроплиты. Самый современный тип плит с индукционным нагревом. К их преимуществам можно отнести следующее: по нагреву их можно сравнить с газовой плитой, нагревается только посуда а не варочная поверхность, точность установленной температуры, большой функционал, современный дизайн

Советы по выбору электроплиты для дома

Электроплита главная бытовая техника на кухне и от правильного выбора зависит комфорт приготовления и вкус приготовленных блюд. Давайте рассмотрим критерии выбора электроплиты для дома:

Учитывайте размер плиты.Стандартная высота плиты 850мм, глубина 500-600мм, а ширина от 500 до 900мм

Варочная поверхность. На рынке можно встретить плиты с панелью из стеклокерамики, эмали, но самыми популярными считаются стеклокерамические, так как они устойчивы к высокой температуре и просты в уходе и управлении

Конфорки, их на варочной поверхности может быть 6. а различаются они диаметром, формой, типу нагрева ТЭНа, мощности

Духовка. Она может быть многофункциональная или статическая, у последней небольшой функционал

Не забывайте и про доп функции: отвод пара, таймер, память, дисплей с информацией, индикатор тепла, режим Fact Cooking и др.

Уход за духовкой и варочной поверхностью

Обращайте внимание на класс энергоэффективности, самый экономичный класс А и выше

Уход за электроплитой

Чтоб электроплита радовала вас безупречной работой и прослужила долго, за ней нужно правильно ухаживать

Своевременно очищайте от загрязнений. Если загрязнения незначительные, будет достаточно протереть влажной тряпкой, а для сильных загрязнений используйте специальный скребок из силикона

При удалении загрязнений используйте специальные чистящие средства

Своевременно проверяйте состояние варочной поверхности (вилку, шнур), при необходимости замените их на новые

Чтоб варочная поверхность имела ухоженный вид, после удаления загрязнений натрите ее сухой салфеткой и тогда на поверхности не останутся разводы

Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне

Из выше написанного можно сделать вывод, электроплита не хуже газовой, а если учесть большой функционал, даже лучше. Правильный выбор и уход за ней помогут вам приготовить различные блюда и наслаждаться процессом приготовления.