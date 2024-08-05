rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Технологии

Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне

Зоряна Квитка

Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне
Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне

Неотъемлемой частью современных кухонь стала электроплита, она позволяет быстро и с комфортом приготовить разнообразные блюда. помимо этого она обеспечивает контроль температуры и равномерный нагрев.

Виды электроплит и их преимущества

Есть четыре основных вида электроплит и у каждой из них свои преимущества

  • Классические(традиционные) электроплиты. У них металлические конфорки которые нагреваются за счет электрического тока. К их преимуществам можно отнести: безопасность, удобная духовка с расширенным функционалом, нет копоти во время приготовления
  • Стеклянная(стеклокерамическая) электроплита. У них гладкая стеклокерамическая поверхность под которой находятся нагревательные элементы. Их преимущества: горелки не изнашиваются, исключены ожоги рук, быстрый нагрев, современный дизайн
  • Галогеновые электроплиты также имеют свои преимущества: экономят электроэнергию, сокращается время при приготовлении блюд, легкий уход,простота в управлении
  • Индукционные электроплиты. Самый современный тип плит с индукционным нагревом. К их преимуществам можно отнести следующее: по нагреву их можно сравнить с газовой плитой, нагревается только посуда а не варочная поверхность, точность установленной температуры, большой функционал, современный дизайн

Советы по выбору электроплиты для дома

Электроплита главная бытовая техника на кухне и от правильного выбора зависит комфорт приготовления и вкус приготовленных блюд. Давайте рассмотрим критерии выбора электроплиты для дома:

  • Учитывайте размер плиты.Стандартная высота плиты 850мм, глубина 500-600мм, а ширина от 500 до 900мм
  • Варочная поверхность. На рынке можно встретить плиты с панелью из стеклокерамики, эмали, но самыми популярными считаются стеклокерамические, так как они устойчивы к высокой температуре и просты в уходе и управлении
  • Конфорки, их на варочной поверхности может быть 6. а различаются они диаметром, формой, типу нагрева ТЭНа, мощности
  • Духовка. Она может быть многофункциональная или статическая, у последней небольшой функционал
  • Не забывайте и про доп функции: отвод пара, таймер, память, дисплей с информацией, индикатор тепла, режим Fact Cooking и др.
  • Уход за духовкой и варочной поверхностью
  • Обращайте внимание на класс энергоэффективности, самый экономичный класс А и выше

Уход за электроплитой

Чтоб электроплита радовала вас безупречной работой и прослужила долго, за ней нужно правильно ухаживать

  • Своевременно очищайте от загрязнений. Если загрязнения незначительные, будет достаточно протереть влажной тряпкой, а для сильных загрязнений используйте специальный скребок из силикона
  • При удалении загрязнений используйте специальные чистящие средства
  • Своевременно проверяйте состояние варочной поверхности (вилку, шнур), при необходимости замените их на новые
  • Чтоб варочная поверхность имела ухоженный вид, после удаления загрязнений натрите ее сухой салфеткой и тогда на поверхности не останутся разводы
Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне
Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне

Из выше написанного можно сделать вывод, электроплита не хуже газовой, а если учесть большой функционал, даже лучше. Правильный выбор и уход за ней помогут вам приготовить различные блюда и наслаждаться процессом приготовления.