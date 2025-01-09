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Політика

Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?

Вадим Денисенко

Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?
Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?

Коли ми говоримо про Трампа, то маємо памʼятати дві важливі речі. Його переговорні принципи зводяться, перш за все, до двох моментів: всім відому формулу "мир через ескалацію" та маловідому в наших широтах "стратегічну невизначеність". Остання формула передбачає те, що Трамп в кишені тримає одночасно всі можливі варіанти розвяʼязання проблеми: від мирної угоди до багаторічної війни. Тому, коли ми чуємо про Канаду, Панаму чи Гренландію, ми повинні памʼятати про ці дві переговорні формули.

Окремо я хочу наголосити на одному, як на мене, принциповому моменті: озвучені Трампом вимоги – це ідеальна, в його сьогоднішній картині світу, перемога. Але Трамп реаліст, попри те, що зараз у нього класичне ленінське "головокружение от успеха". А тому він прекрасно розуміє, що ідеальна картина світу – це не з реальності, а з не найкращих фільмів Голівуду.

Отже зараз, період ескалаціі перед переговорами. При чому в кожному випадку, опції будуть різними. Канаду ніхто приєднувати навіть не збирається, Панамі грозять держпепеворотом,а Данії пропонують пошвидше відпустити Гренландію "на свободу". Але ще раз повторюся: це лише перша фаза переговорів. Яка, звичайно, може затягнутися. Але все виглядає так, що вона не забиратиме ані великих фінансових, ані великих людських ресурсів. Це дуже важливо.

Я не готовий говорити про футурологію і чим це все завершиться, бо я тут не фахівець. На мою неекспертну думку, точно ніякої великої війни не буде. І з великою долею імовірності Трамп добʼється свого. Але, звичайно, не так ідеально, як це було сказано на прес-конференції. Але що ми точно розуміємо, так це те, що всі ці речі – початок економічної конфронтації з Китаєм і ескалаційний початок переговорів з Піднебесною про майбутні правила гри. Які будуть ці правила, поки, мені здається, не знає ніхто.

А тепер найважливіше для нас : про 100 днів Келлога чи 180 днів на переговори Трамп-Путін. Судячи з усього, в команді Трампа немає альтернативи плану Келлога, як мінімум на сьогодні. І переговори будуть вестися виходячи саме з його базових положень: не вступ України до НАТО, розмежування по лінії фронту і буферна зона. Плюс, наскільки можна судити по певним опосередкованим речам – швидкі вибори в Україні. Ця формула наразі взагалі не влаштовує росіян, які демонструють повне небажання до переговорів. Але поки ми можемо розуміти лише те, що це єдиний план Трампа і поки не існує іншого, він буде продавлювати саме його, хоча й застосовуючи принцип стратегічної невизначеності.

Якою має бути позиція України? Боюся, що зараз для нас, найкраща позиція, йти в фарватері плана Трампа, окресливши червоні лінії, які є недопустимими для нас.

Джерело:facebook.com

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