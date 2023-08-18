Дюжина книг дня дітей, що вразять кожного

Книги для дітей українською мовою цікаві та захопливі, гарні та казкові. У нашій добірці ми розкажемо про книжки для дітей для різного віку та смаку. Ці видання будуть цікавими також для дорослих, адже це гарна нагода хоч на деякий час зануритись у дитячі спогади й перечитати літературу, яка подобалась у дитинстві.

Купити дитячі книги для найменших — це гарна ідея для батьків, які хочуть розвивати навички читання у своїх дітей. Усі напевно знають, що читати маленьким діткам краще із самого раннього віку. Так у малюків швидше розвивається мова й пам'ять. Рекомендуємо чудову книжку Галини Вдовиченко й Наталки Гайди "36 і 6 котів-рятувальників" — це історія про невгамовних хвостатих героїв, що створили котячу рятувальну службу. Книжка дуже цікава й динамічна та має чудові ілюстрації. Для тих, хто хоче зробити гарний подарунок малюку, ми рекомендуємо видання "101 казка для принцес (Поринь у чарівний світ)". Це яскрава книжка, на сторінках якої ви знайдете сто одну казку за мотивами улюблених мультфільмів про принцес Дісней. Також любителям прочитати малюкам гарну казку на ніч рекомендуємо придивитись до видання "Велика книга чарівних історій на ніч". У книжці ви знайдете вісім чудових казочок, що ідеально підійдуть для читання малюкам на добраніч. А ще радимо звернути увагу на велике видання Ганса Християна Андерсена "Чарівні казки Андерсена". Цими казками вже двісті років зачитуються в кожній оселі, де живуть діти. Дивовижні ілюстрації відомої української художниці Яни Фефелової заворожують читачів і дають змогу занурюватись у чарівний світ казок.

Купити дитячі пізнавальні книги радимо з цієї добірки, ми підібрали найкращі й найцікавіші видання, які обов'язково сподобаються малюкам і підійдуть для спільного читання. Візьміть до уваги книжку "Планета Земля". Це пізнавальне видання про нашу прекрасну планету. А для батьків, що шукають літературу для підлітків, де йдеться про те, що і як відбувається з ними в підлітковий період їхнього життя, ми радимо видання "Як я дорослішаю. Посібник для дівчат" Аніти Найк та "Як я дорослішаю. Посібник для хлопців" Філа Вілкінсона. Ці енциклопедії — прекрасні провідники в процесі дорослішання. У них є безліч корисних порад, що допомагають підлітку впоратись зі змінами, що відбуваються під час дорослішання.

Асортимент книг для малюків дуже різноманітний. Це можуть бути як посібники й енциклопедії, так і збірники казок. Зверніть увагу на видання Миколи Носова "Велика книга пригод. Незнайка та його друзів. Книга 1 і 2". У книжці розповідаються кумедні історії пригод бешкетника Незнайки та його друзів. Також вона містить чимало цікавих наукових фактів, поданих у легкій та цікавій формі. Така надзвичайна книжка ще й щедро ілюстрована. Також радимо звернути увагу на улюблену кількома поколіннями читачів книжку Джанні Родарі "Пригоди Чиполіно (з малюнками Леоніда Владімірського)". Це казка про бунтівного хлопчика цибульку, який понад усе прагне справедливості. Видання створено до 100-річча автора — славетного казкаря Джанні Родарі — та проілюстровано малюнками Леоніда Владімірського, видатного графіка й художника дитячих книжок. Для маленьких любителів фентезі рекомендуємо культовий твір Клайва Стейплза Льюїса "Хроніки Нарнії". Це історія про чотирьох дітей, що потрапляють у чарівний світ. Оригінальні ілюстрації занурюють маленького читача в автентичну атмосферу книжки. Безумовна класика — книжка Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки". Вона сподобається всім любителям пригод. Як і роман Жуля Верна "П’ятнадцятирічний капітан", що адресований середньому та старшому шкільному поколінню.

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