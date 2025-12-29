Дрони, яких не було на Валдаі. Чому саме так збрехав Путін?

Якщо коротко, то мова йде про зрив переговорів через ніби то недоговороздатність українського керівництва. Але це вершина айсберга.

1. Ми не знаємо куди і коли Росія направить свій ракетний удар "помсти". Більш важливо, як мені здається, те, що після цього Росія розчохлить свою "нову зброю": "нелегітимний Зеленський не може балотуватися знову в Президенти". Логіка росіян проста: з "нелегітимним" Зеленським вони зараз нічого не підпишуть, а вибори з ним вони не визнають. Такий підхід буде підсилюватися інформаційними атаками, розрахованими в тому числі і на наших корисних ідіотів.

2. Також, ця історія матиме важливі наслідки всередині Росії: адже росіянам потрібні нові пояснення: навіщо продовжувати війну. І "напад" на Путіна та необхідність перезавантажити "терористичну Україну" можуть стати в нагоді.

3. Важливо те, що глобально це нічого не змінюватиме, окрім того, що всі переговори потрібно буде переформатовувати. На жаль, я вчергове маю сказати: в Трампа немає достатніх важелів впливу на Путіна. Не він не хоче, а насправді, він не може. І це одна з наших найбільших проблем.