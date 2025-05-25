Доступна відпустка: бюджетні готелі в Сінгапурі такі ж комфортні
Сінгапур – це дивовижне місто, яке приваблює безліч туристів. Це маленька держава з величезними амбіціями. Незважаючи на невелику територію, вона зачаровує своєю різноманітністю, культурою, красою та економічним впливом. Якщо ви хочете відвідати цей загадковий куточок світу і заощадити на проживанні, ознайомтеся з цими 10 бюджетними готелями в Сінгапурі.
Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel
Унікальний готель у центрі Сінгапуру, за кілька кроків від храму Шрі Маріамман і галереї Сінгапуру. Він поєднує багату спадщину з сучасними зручностями.
Адреса: 63 Pagoda St, Singapore 059222
Телефон: +65 6223 7155
Вебсайт: https://hericoll.com/
Рейтинг: 4.2 ⭐
У Heritage Collection on Pagoda гості можуть насолоджуватися унікальною атмосферою, яка переносить у минуле, не жертвуючи сучасними зручностями:
- Безкоштовний Wi-Fi для зв’язку з близькими та діловими партнерами.
- Кондиціонер для комфорту навіть у спекотні дні.
- Холодильник і мікрохвильова піч дозволяють зберігати їжу та готувати легкі закуски.
- Зручне розташування допоможе гостям дізнатися більше про культуру, мистецтво та історію цієї дивовижної країни.
Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel – один із найкращих бюджетних готелів у Сінгапурі. Це не просто місце для ночівлі, а справжня подорож у часі, де історія та сучасність переплітаються в незабутній досвід для гостей.
Hotel Indigo Singapore Katong, an IHG Hotel
Цей затишний бутік-готель розташований у районі Катонг, неподалік від пляжу Іст-Кост-Парквей, і відображає місцевий колорит та історію.
Адреса: 86 E Coast Rd, Singapore 428788
Телефон: +65 6723 7001
Вебсайт: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Hotel Indigo Singapore Katong – це більше, ніж просто готель; це справжня подорож в історію та культуру Катонга. Кожен куточок тут відображає багатство та дух цього району.
Зручності для гостей:
- Басейн із ефектом нескінченності на даху – ідеальне місце для відпочинку та натхнення від панорамних краєвидів.
- Безкоштовний Wi-Fi для постійного зв’язку.
- Фітнес-центр – для тих, хто слідкує за своєю формою.
- Ресторан – для дегустації місцевих делікатесів.
Hotel Indigo Singapore Katong – ідеальний бюджетний готель у Сінгапурі. Це комфортне місце для унікального досвіду занурення в історію та душу Катонга.
ST Signature Bugis Middle
Хостел пропонує унікальний досвід проживання в капсульних номерах, які ідеально підходять для коротких відпусток.
Адреса: 21 Middle Rd, Singapore 188931
Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/st-signature-bugis-middle-singapore.en-gb.html
Рейтинг: 4.7 ⭐
ST Signature Bugis Middle – це місце, де коротка відпустка перетворюється на незабутню пригоду. Капсульні номери оснащені всім необхідним, пропонуючи затишок і комфорт. Тут ви також знайдете дивовижні краєвиди на місто з тераси на даху. Це місце, де можна відпочити, насолоджуючись свіжим повітрям і панорамою.
Зручності для гостей:
- Безкоштовний Wi-Fi, щоб завжди залишатися на зв’язку з близькими.
- Спільна кухня, де можна приготувати щось смачне та поділитися досвідом з іншими мандрівниками.
- Пральня, щоб завжди мати свіжий одяг.
ST Signature Bugis Middle – дивовижний бюджетний готель у Сінгапурі, який забезпечить унікальний досвід і залишить яскраві спогади.
Hovo Homes Bugis Rochor
Розкішний готель у самому серці Сінгапуру, за кілька кроків від вулиці Бугіс, де ви знайдете безліч магазинів, кафе та ресторанів.
Адреса: Rochor Rd, #153, Singapore 188428
Телефон: +65 6513 7088
Вебсайт: https://hovoh.com/
Рейтинг: 4.8 ⭐
Hovo Homes Bugis Rochor пропонує комфортні та елегантні номери з кондиціонером, холодильником, мікрохвильовою піччю, кавомашиною та безкоштовним Wi-Fi. Деякі номери також мають балкон із краєвидом на місто.
У Hovo Homes Bugis Rochor є тераса та ресторан, де подають континентальний, американський або азійський сніданок. Готель також надає послуги консьєржа, цілодобове обслуговування номерів, зберігання багажу, трансфер і оренду автомобілів.
Готель зручно розташований неподалік від пам’яток, таких як Сінгапурський музей мистецтв і Раффлз-Сіті.
Hovo Homes Bugis Rochor – чудовий бюджетний готель у Сінгапурі, ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися культурою, комфортом і сучасністю Сінгапуру.
Garden Pod at Gardens by the Bay
Цей унікальний готель є частиною знаменитого парку Gardens by the Bay, де можна помилуватися вражаючими рослинними скульптурами, супереччями та тропічними куполами.
Адреса: Serene Garden Meadow car park entrance, Gardens by the Bay, Singapore 018953
Телефон: +65 6665 7500
Вебсайт: https://www.tinypod.com/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Garden Pod пропонує затишні номери з унікальним дизайном, створені з урахуванням екологічних принципів:
- Оснащений фотоелектричними панелями, які використовують сонячну енергію для живлення номерів.
- Номери мають гвинтові сходи, що з’єднують два поверхи, і патіо з краєвидом на міський пейзаж Сінгапуру та спокійну природу.
Garden Pod – перший екологічний мобільний готель у Сінгапурі. Це подорож у світ зелені, сучасного дизайну та незабутніх вражень.
The Center of Singapore; Chinatown
Вишукний готель у самому серці Чайнатауна, де можна зануритися в місцеву культуру, храми, музеї та ринки.
Адреса: 150 South Bridge Road, 15-02 Fook Hai Building, Chinatown, 058727 Singapore
Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/the-center-of-singapore-china-town
Рейтинг: 4.4 ⭐
The Center of Singapore; Chinatown рекомендує відпочивати в затишних номерах після дня, повного пригод. Тут вам не буде нудно, адже є стільки всього, що можна побачити та зробити.
The Center of Singapore; Chinatown – чудовий бюджетний готель у Сінгапурі. Це можливість побачити Сінгапур очима його справжніх жителів.
Citadines Connect City Centre Singapore
Зручно розташований у Сінгапурі готель, неподалік від станції метро Dhobi Ghat, що забезпечує легкий доступ до будь-якої частини міста.
Адреса: 182 Clemenceau Ave, Singapore 239923
Телефон: +65 6717 8888
Вебсайт: https://www.discoverasr.com/en/citadines-connect/singapore
Рейтинг: 4.5 ⭐
Citadines Connect City Centre Singapore – це не просто бюджетний готель у Сінгапурі; це справжня подорож у комфорт і сучасність. Тут на вас чекає унікальна можливість дослідити діловий район, торговий центр або культурні пам’ятки.
Готель також пропонує:
- Відкритий басейн: Після насиченого дня ви можете відпочити та насолодитися свіжим повітрям під відкритим небом.
- Фітнес-центр: Для тих, хто підтримує форму навіть у подорожах.
Citadines Connect City Centre Singapore – бюджетний готель у Сінгапурі, який дає змогу насолодитися комфортом і зручностями в самому серці міста.
ZEN Premium Kallang
Розташований у районі Калланг, цей готель знаходиться неподалік від Національного стадіону Сінгапуру, де можна дивитися спортивні та культурні заходи.
Адреса: 5 Lor 6 Geylang, Singapore 399167
Телефон: +65 3163 2250
Вебсайт: https://www.kayak.com/Singapore-Hotels-Zen-Premium-Kallang.3065997.ksp
Рейтинг: 4.1 ⭐
ZEN Premium Kallang – це затишний притулок у серці Сінгапуру. Тут можна не лише дивитися спортивні події, але й зануритися в культурну атмосферу. Уявіть: ви сидите на трибунах, тримаючи гарячу чашку кави, а перед вами розгортається захоплююча гра. Ось яким є затишний вечір у ZEN Premium Kallang!
Додаткові зручності готелю:
- Спільна кухня: Якщо хочете приготувати щось смачне, завітайте до спільної кухні, де можна створити власний шедевр!
- Пральня: Якщо одяг потребує оновлення, скористайтеся пральнею. Це просто та зручно.
ZEN Premium Kallang – хороший варіант для бюджетного проживання в Сінгапурі. Він пропонує комфортне місце для незабутнього досвіду, де кожен гість почувається як удома.
Ibis budget Singapore Selegie
Цей готель розташований у центрі Сінгапуру та має басейн на даху з краєвидом на місто.
Адреса: 183 Selegie Rd, Singapore 188329
Телефон: +65 6337 7888
Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/B6J6/index.ru.shtml?utm_campaign
Рейтинг: 4.1 ⭐
Ibis budget Singapore Selegie – це місце, де комфорт і доступність поєднуються. Ідеальне розташування готелю дозволяє легко дістатися до будь-якої частини міста, що робить його зручною відправною точкою для вашої подорожі.
Номери тут вирізняються чистотою та комфортом, пропонуючи все необхідне для незабутньої відпустки. Підніміться на дах і зануртеся в басейн, насолоджуючись приголомшливими краєвидами міста. Це ідеальне місце для відпочинку, де можна вдихнути свіже повітря та помилуватися панорамою.
Ibis budget Singapore Selegie – один із найкращих бюджетних готелів у Сінгапурі, що пропонує затишок, гостинність і комфортні зручності.
Spacepod@lavender
Капсульний хостел пропонує унікальний досвід проживання в космічних капсулах, які ідеально підходять для індивідуальних мандрівників або груп друзів.
Адреса: 111P King George's Ave, Singapore 208559
Телефон: +65 6683 2924
Вебсайт: https://spacepod-lavender-singapore.hotelmix.co.uk/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Ось деякі цікаві особливості цього унікального місця:
- Космічний дизайн: Spacepod@Lavender оформлений у стилі космосу. Тут ви знайдете капсули, що нагадують космічні кораблі. Напівтемрява, світлові крапки та футуристичні елементи створюють атмосферу подорожі в глибини всесвіту.
- Сучасні зручності: Незважаючи на свою екстравагантність, хостел оснащений усім необхідним, включно з безкоштовним чаєм і кавою, доступними цілодобово.
- Соціальна зона: Хостел пропонує спільну зону, де гості можуть спілкуватися, грати в настільні ігри та ділитися своїми космічними пригодами.
- Дружній персонал: Усі працівники привітні та готові допомогти з будь-якими питаннями.
Spacepod@lavender – це не просто хостел; це справжня подорож у космічному стилі. Тут кожен гість може відчути себе справжнім астронавтом.
Відпустка в Сінгапурі – це не лише комфорт, але й унікальні враження та незабутній досвід. Ми сподіваємося, що ця добірка допоможе вам обрати підходящий бюджетний готель у Сінгапурі. Бажаємо вам приємної подорожі!